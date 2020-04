COLLAUDO IN CORSO KTM continua nello sviluppo delle novità per il 2021.Dopo la 1290 Duke GT è la volta della 1290 Super Adventure R ad essere pizzicata in fase di collaudo su strada. Entrambi i modelli, stando a quanto mostrano le foto, sono in stato di sviluppo molto avanzato, ciò può significare una sola cosa: il 2021 sarà ancor di più nel segno del bicilindrico da 1.301 cc.

NUOVA PER DAVVERO Rispetto al modello che verosimilmente andrà a sostituire, la nuova KTM 1290 Super Adventure si presenterà profondamente aggiornata in tutti i campi, dall’estetica alla meccanica. La carenatura è visibilmente più protettiva, il frontale si fa ancora più massiccio, caratterizzato dal grande faro a led con luci cornering (queste già presenti sul modello attualmente in commercio) e dal nuovo sensore per il radar cruise control sviluppato in sinergia con Bosh- e cambia anche la forma del serbatoio, ora simile per filosofia (seppur non così marcata) a quello del 790 Adventure al fine di centralizzare le masse e abbassare il baricentro. Nella parte posteriore, invece, spiccano il nuovo telaietto reggisella con tubi di sezione quadrata, il terminale di scarico che dovrebbe far rientrare al maxi enduro nella normativa Euro 5 e la sella monopezzo che sembra essere più rastremata che in passato.

CONFERME Tante novità ma anche tante conferme, le sospensioni rimarranno marchiate WP con la funzione semi-attiva, così come l’impianto frenante Brembo. Al centro del ponte di comando l’imponente display TFT a colori per comandare i setting dell’elettronica (che potrebbe subire degli aggiornamenti) e la connettività con lo smartphone. Arriverà al fianco della sorella 1290 Super Adventure S di cui vi avevamo già parlato la scorsa estate. Quando? Ovviamente l’appuntamento dovrebbe essere quello tradizionale dei saloni autunnali, a meno che la Casa di Mattighofen decida di seguire la scelta di BMW, che ha annunciato il forfait data l’emergenza Coronavirus.

foto di https://www.motorradonline.de/