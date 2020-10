FUORISTRADA PER DUE KTM presenta 890 Adventure R Rally e 890 Adventure R, le due nuove enduro medie col bicilindrico da 889 cc. La Rally è la versione race replica realizzata con il contributo dei piloti ufficiali Red Bull KTM Factory Racing Rally Team, mentre la R è la versione per tutti che si pone l'obiettivo di migliorare la già ottima 790.

La KTM 890 Adventure R punta a migliorare e amplificare le sensazioni di guida della sorellina 790 Adventure R. Il nuovo motore da 889 cc scarica a terra 105 CV e 100 Nm di coppia, ovvero 10 CV e 12 Nm in più rispetto alla 790 ed è Euro 5. L’albero motore vanta il 20% di masse rotanti in più, a tutto vantaggio di un’erogazione piena e costante, sin dai bassi regimi. L'autonomia sulle strade extraurbane, grazie al serbatoio da 20 litri, è dichiarata in 400 km.

La massa rotante in più si traduce inoltre in una maggiore stabilità in curva e maggior comfort di guida sulle lunghe distanze. Tante migliorie sul fronte della ciclistica, a cominciare dalle sospensioni WP XPLOR - 240 mm di escursione - completamente regolabili e dotate di una nuova taratura. Perfezionati i software di ABS e controllo della trazione, mentre la frizione è stata rinforzata e la trasmissione rinnovata. Il Quickshifter+, aggiornato, è disponibile come optional. Completano le modifiche un nuovo interruttore a manubrio - che è regolabile su 6 posizioni - con comando del Cruise Control integrato, il perno del cannotto di sterzo in alluminio, il telaietto posteriore più leggero e i freni rinnovati, con due dischi da 320 mm e pinze a 4 pistoncini ad attacco radiale all'anteriore e un disco con pinza a due pistoncini flottante da 260 mm al posteriore. Il display TFT è da 5'' e le luci anteriori e quelle di posizione posteriori sono a LED, mentre la sella è a 880 mm da terra.

Sulla disponibilità e il prezzo della nuova KTM 890 Adventure R non è stata ancora rilasciata alcuna informazione ufficiale. A giudicare dalla cifra necessaria per portarsi a casa la sorella minore, la 790 Adventure R, ipotizziamo però che servano circa 14.500 euro.

La 890 Adventure R Rally punta senza mezzi termini a essere il modello da rally di serie più esclusivo disponibile sul mercato. La moto è equipaggiata con il bicilindrico DOHC LC8c a 4 tempi, omologato Euro5. A differenza della versione standard la Rally è dotata di silenziatore Akrapovič, più leggero del 35% rispetto allo scarico usato sulla 890 Adventure R. La KTM 890 Adventure R Rally è dotata di una specifica mappa Rally e di Quickshifter+. Se i CV della Adventure R sono 105 - 100 i Nm - verrebbe naturale aspettarsi qualcosa in più da questo modello race replica, ma i dati parlano delle stesse performance...

La ciclistica è stata messa a punto per soddisfare le richieste dei piloti più esigenti, a partire dalle sospensioni professionali WP XPLOR Pro Components - 270 mm di escursione - completamente regolabili. Tra i componenti di qualità proposti su questo nuovo modello spiccano le pedane rally, la sella dritta - altezza 910 mm - il cupolino e i deflettori trasparenti, cerchi stretti con camere d'aria, protezioni del serbatoio in fibra di carbonio e grafiche racing. Il peso è inferiore ai 200 kg...

La KTM 890 Adventure R Rally è realizzata in edizione limitata a 700 unità - 500 nel mondo e 200 per gli USA - ma già in queste prime ore gli ordini stanno andando avanti, lasciandone a disposizione sempre meno... La nuova KTM 890 Adventure R Rally può essere ordinata online cliccando qui (a partire dal 6 ottobre): prima di procedere, però, vorrete conoscere il prezzo. Ebbene, la 890 Adventure R Rally sarà in vendita a 21.200 euro.