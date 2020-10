PESO PIUMA Era il 2007 quando KTM presentava la X-Bow, una roadster leggerissima (721 kg) dal telaio progettato in collaborazione con Dallara e spinta da un 4 cilindri TFSI di derivazione Audi da 237 CV di potenza. Tredici anni più tardi la Casa austriaca ci riprova, presentando in anteprima la X-Bow GTX. Ve ne avevamo parlato alcuni mesi fa, ora è giunto il tempo delle conferme: GTX non punta solo a eclissare i numeri dell’antenata, l’obiettivo dichiarato è sfidare senza remore la concorrenza delle supercar più blasonate. Mentre la prima X-Bow era poco più che una sportiva biposto a ruote scoperte, la nuova GTX è un vero capolavoro d’ingegneria e gran parte del merito va alla sua monoscocca hi-tech in fibra di carbonio, che le permette di fermare la bilancia a 1.048 chilogrammi.

CAVALLI TEDESCHI Per consentire a X-Bow GTX di raggiungere prestazioni di urlo, i tecnici KTM hanno rinnovato la partnership con Audi, installando questa volta un 2.5 litri cinque cilindri turbo in grado di sviluppare 530 CV e 650 Nm di coppia. La trasmissione è invece costituita da un cambio sequenziale 6 marce MF, firmato dall’azienda australiana Holinger Engineering. L’impianto frenante si avvale di pinze a sei pistoncini che mordono dischi freno da 378 mm di diametro all’anteriore, mentre al posteriore troviamo uno schema a quattro pistoncini su dischi da 355 mm. INTERNI RACING L’abitacolo di KTM X-Bow GTX gode di una componentistica di altissimo livello e di uno specifico roll-bar omologato secondo le specifiche del campionato GT. Il volante da corsa è in pelle scamosciata e ricorda in tutto e per tutto quelle delle monoposto di Formula 1, con un display digitale centrale che riporta i principali dati di marcia. Inoltre il sedile sportivo regolabile Recaro in carbonio-kevlar è fornito di un’imbracatura da corsa Schroth a sei punti. Gli specchietti laterali sono scomparsi e hanno lasciato posto a telecamere esterne che trasmettono immagini su appositi schermi all’interno dell’abitacolo. Nuova KTM X-Bow GTX è già in vendita a un prezzo di 230.000 euro.