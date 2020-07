DAL MOTOMONDIALE A CASA VOSTRA Il travaso tecnologico dalle corse alla strada è una filosofia comune a tantissimi produttori di moto. L’esempio più recente e lampante è la Ducati Panigale V4 Superleggera, che con il suo prezzo proibitivo è – di fatto – la moto di serie con la tecnologia più simile a quella della MotoGP. Ovviamente il sogno di tutti è quello di poter mettere mano su un prototipo da GP, moto super esclusive e performanti. Ma da oggi i sogni, possono diventare finalmente realtà… o quasi. KTM ha ufficialmente messo in vendita due RC16 che nel 2019 hanno corso nel Mondiale MotoGP conquistando una prima fila a Misano, il podio a Valencia e un totale di otto Top 10 nel corso dell’ultima stagione. Più precisamente, si tratta delle moto utilizzate da Pol Espargaro, che a fine anno abbandonerà il team KTM Factory Racing Team per quello Repsol Honda.

PREZZO Di moto in vendita ce ne sono due, e il prezzo per ognuna è di 288.000 euro (+ IVA): una cifra decisamente importante, ma è chiaro che tantissimi (abbienti) appassionati faranno carte false per portarsi a casa una vera MotoGP. Incluso nel prezzo c’è anche l’abbigliamento in pelle usato da Pol Espargaro e un suo casco autografato, oltre che un invito a un intero weekend di gara per il 2021 nel quale sarà possibile guardare da vicino il KTM Factory Team all’opera, conoscere i piloti, accedere alla Red Bull Energy Station e ricevere un kit di abbigliamento ufficiale della squadra. Chi fosse realmente interessato, può scrivere all’apposito indirizzo mail.