READY TO RACE Forgiata dalle esperienze di KTM nei rally più duri del mondo, primo tra tutti la Dakar, ecco che la Casa di Mattighofen ha preparato il model year 2021 della 450 Rally Replica. La formula è sempre la stessa: offrire ai privati una moto con cui sentirsi “dakariani”, e agli ufficiali fornire una base valida per prepararsi a una nuova stagione di gare. Sarà questa la moto con cui Price, Walkner e Sunderland torneranno a competere alla Dakar del prossimo anno.

COSA CAMBIA Il motore è l’intramontabile monocilindrico da 450 cc a doppio albero in testa incastonato in un telaio raffinato da una serie di dettagli atti a rinforzarlo a dovere. Inoltre, le sospensioni sono WP XACT Pro con cartucce chiude e tecnologia a valvola conica. Per il 2021 c’è anche un nuovo cambio e un nuovo meccanismo per le cambiate (costruito da Pankl Racing System, un’azienda che opera anche in Formula 1) che ne aumentano l’affidabilità. Infine, la Rally Replica presenta una migliore protezione aerodinamica ed ergonomia per aiutare i piloti ad affrontare lunghe distanze nei percorsi più estremi.

PREZZI E UNITÀ DISPONIBILI La nuova KTM 450 Rally Replica 2021 sarà disponibile a partire da settembre 2020 e sarà limitata a soli 85 esemplari nel mondo. Il prezzo di questo incredibile gioiello del fuoristrada è di 25.900 euro escluse imposte ed eventuali spese di spedizione. Inoltre, per chi parteciperà alla Dakar, sarà disponibile un servizio di supporto con un costo aggiuntivo.