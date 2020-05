TOP DELLE PERFORMANCE Tutte le KTM sono equipaggiate con sospensioni OEM prodotte da WP: questo perché la White Power fa parte dell’universo di Pierer Mobility, la holding che possiede la Casa di Mattighofen. Per il 2020, WP ha presentato una nuova gamma di sospensioni Apex PRO dedicate alle più sportive KTM stradali, ovvero la 1290 Super Duke R e la 890 Duke R.

APEX PRO 7500

Si tratta di una cartuccia dedicata alla forcella di serie presenti sulle Duke 890 e 1290: con componenti CNC in alluminio, il peso rispetto a quelle di serie cala notevolmente. Il prodotto ha una declinazione sportiva, quindi è indicata ai motociclisti che vogliono il massimo delle performance senza accontentarsi di quelle di serie. Il sistema a cartuccia chiusa garantisce maggiore stabilità di guida e costanza nelle prestazioni. Il comportamento della molla può essere adattato individualmente utilizzando la compressione e lo smorzamento in estensione completamente regolabili con attrezzi standard. Il prezzo al pubblico della coppia di cartucce Apex Pro 7500 è di 1.982 euro.



APEX PRO 7746

È il monoammortizzatore firmato WP, frutto del know-how acquisito in oltre un decennio di motorsport. Grazie al peso ridotto l’Apex Pro 7746 garantisce la massima precisione di guida sia su pista sia su strada. Questo ammortizzatore può essere adattato a qualsiasi situazione grazie alla regolazione separata della compressione ad alta e bassa velocità, con anche la regolazione del ritorno, una “molla di ritorno” interna che assicura maggiore stabilità in decompressione e un ampio serbatoio di azoto. La tecnologia Big Valve garantisce il massimo feeling, grazie a un pistone da 48 mm e stelo da 18 mm. Il prezzo al pubblico è di 1.555 euro.

APEX PRO 7117

Il nuovo ammortizzatore di sterzo Apex Pro 7117 nasce dai continui feedback ricevuti dai piloti durante le gare del campionato Supersport, ma anche dai collaudatori KTM durante l’utilizzo stradale della Super Duke 1290 R. Lo smorzamento può essere regolato in 30 clic e consente al pilota di adattarlo facilmente alle nuove condizioni della pista, andando a ridurre al minimo i contraccolpi del manubrio e le vibrazioni indesiderate. Sviluppato per l’uso in pista, questo ammortizzatore di sterzo non è disponibile per la 890 Duke R ma solo per la 1290 Super Duke R, e il prezzo è di 349 euro.