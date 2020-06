NOVITÀ 2021 KTM presenta al pubblico le novità della gamma Enduro del prossimo anno: dalle EXC TPI a 2 tempi alle EXC-F 4 tempi. Scopriamole.

300 EXC TPI Modello di punta della gamma 2 tempi, la 300 EXC TPI promette un ottimo rapporto peso-potenza e una guidabilità eccezionale, per regalare emozioni forti anche ai piloti più esigenti. Il 2021 segna il quarto anno di vita del sistema di iniezione a controllo elettronico per 2 tempi sviluppato da KTM. La tecnologia TPI ha portato nuova linfa al motore a miscela, rispettando i più recenti standard in termini di emissioni. I vantaggi pratici sono evidenti: non serve più affinare la carburazione, o preoccuparsi delle condizioni meteo o dell’altitudine, in occasione di una gara o di una semplice uscita tra amici.

KTM 150 EXC TPI La versione 2021 è stata dotata di un nuovo pistone fuso (in luogo di quello forgiato), che garantisce prestazioni superiori e più omogenee.



KTM 350, 450 e 500 EXC-F Le novità 2021 riguardano anche la gamma a 4 tempi, con le due motorizzazioni da 450 e 500 cc che vengono dotate di un nuovo attuatore desmodromico del cambio, anche se la punta di diamante della famiglia si conferma la KTM 350 EXC-F, concepita per unire le prestazioni e il passo di un quattroemmezzo alla rapidità e agilità di un duemmezzo.





CICLISTICA La forcella WP XPLOR che equipaggia l’intera gamma EXC 2021 è stata ulteriormente affinata. Capace di offrire prestazioni collaudate in gara nelle condizioni più estreme, la forcella è ora dotata di un registro per la regolazione del precarico che consente di intervenire con la massima semplicità sui settaggi al variare delle condizioni del fondo.

KTM SPECIALI Tra le edizioni speciali 2021, ecco la 300 EXC TPI Erzbergrodeo, serie limitata concepita per conquistare i terreni più difficili e le gare più dure. Si tratta di un tributo speciale all’ErzbergRodeo Red Bull Hare Scramble e vanta una lunga lista di componenti speciali che ne rafforzano le caratteristiche Ready to Race. KTM inoltre supporta da molti anni la più importante manifestazione di Enduro al mondo, la International Six Days Enduro (ISDE), celebrandola con i suoi modelli KTM EXC Six Days, anche questi ulteriormente impreziositi da una lunga lista di parti speciali, tra cui spiccano la forcella WP Xplor di ultima generazione, le piastre lavorate dal pieno, il pulsante per la selezione delle mappe e le esclusive grafiche.

DATA USCITA Le nuove moto arriveranno negli showroom KTM a partire da luglio 2020. Tutti i dettagli dei modelli KTM EXC del 2021 saranno disponibili sul sito www.ktm.com a partire dal 22 giugno.

NON SOLO MOTO In parallelo ai modelli KTM EXC del 2021 sono state sviluppate, come di consueto, la collezione di abbigliamento KTM PowerWear e la linea di accessori KTM PowerParts per offrire i massimi livelli di prestazioni, protezione e agilità sia al pilota che alla sua moto.