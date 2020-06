KTM ORANGE DAYS I Concessionari ufficiali KTM sono finalmente pronti ad aprire le porte dei loro showroom per offrire un test ride della gamma 2020. Vediamo quali moto è possibile provare e come fare per prenotarsi.

KTM ORANGE DAYS 2020: LE MOTO IN PROVA

La Casa austriaca parla diverse lingue e quindi in occasione dei test ride sarà possibile provare la supermoto 690 SMC R, le Duke 125, 390, 690 e 790 o le Super Duke 1290 R e GT. Per gli amanti del turismo on e off-road, sarà possibile effettuare il test di KTM 390 Adventure, KTM 790 (o 790 R) e KTM Super Adventure 1290 S e R.

KTM ORANGE DAYS 2020: COME PRENOTARE

Attraverso il sito ufficiale KTM è possibile prenotare il test ride con il modello preferito in pochi clic: è sufficiente indicare la nazione di appartenenza, selezionare il modello di interesse e la città per trovare il concessionario KTM più vicino, scegliere quindi il giorno e l’orario preferito e inviare la richiesta. Il concessionario risponderà in poche ore: basterà presentarsi muniti di abbigliamento tecnico adeguato e il gioco è fatto. Che state aspettando?