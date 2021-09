La rete italiana di KTM si sta espandendo sempre di più. Nel Nord Italia, precisamente nell'area di Monza e Brianza, viene finalmente colmato un ''vuoto'' grazie all'apetura del moderno concessionario K-Monza. Un dealer della Casa austriaca che apre nel capoluogo di provincia brianzolo, più precisamente in Via Cavallotti 11. A gestirlo saranno i fratelli Villa, fondatori di Venus Spa (concessionario Mercedes-Smart) e già proprietari del punto vendita Ducati di Monza (Desmomonza SRL). Lo staff è già operativo da giorni, mentre giovedì 23 settembre alle 18,30 avverrà l'inaugurazione aperta al pubblico!

VEDI ANCHE

Tommaso Telaro, Managing Director KTM Sportmotorcycle Italia ha dichiarato: “l’area della Brianza è strategica per lo sviluppo di KTM in Lombardia: qui da sempre c’è grande fermento imprenditoriale e siamo certi che la nuova realtà riuscirà ad acquisire importanti quote di mercato nel settore moto. A nome di KTM mando un grande in bocca al lupo a Umberto e Corrado Villa e allo staff di K-Monza. Siamo certi che sapranno rappresentare al meglio il nostro Brand e offrire ai clienti tutto il servizio tipico del mondo KTM, in perfetto stile READY TO RACE''.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/09/2021