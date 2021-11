La KTM 1290 Super Duke GT Euro5 è finalmente arrivata!

Quest'estate la KTM 1290 Super Duke GT è stata tra le protagoniste della nostra comparativa sulle moto da turismo. La bicilindrica di Mattighofen ha spiccato per il suo ottimo compromesso tra performance e comfort, una formula che ne ha decretato il sucesso e che ritroviamo anche nella rinnovata versione Euro5.

Da un punto di vista stilistico, la KTM 1290 Super Duke GT Euro5 si presenta con le stesse sovrastrutture del modello Euro4, L'unico cambiamento visibile a occhio nudo, oltre alla nuova livrea arancione/grigia, sono i cerchi. Cambia il design delle razze, inoltre riducono di 1 kg le masse non sospese. Nuovi anche gli pneumatici: al posto dei Pirelli Angel GT sulla Euro4, troviamo i nuovissimi Continental ContiSportAttack4. L'autonomia maggiorata rispetto alla Super Duke R è offerta dal serbatoio da 23 litri.

Il motore è il bicilindrico a V LC8 da 1.301 cc capace di 175 CV e 141 Nm che equipaggia anche la più sportiva sorella naked Super Duke R. Il tutto è gestito dall'elettronica che prevede ABS Cornering, 3 riding mode di serie (Street, Sport, Rain) e la Performance che è optional. Le sospensioni WP Apex semiattive sono presenti anche sulla Super Duke R EVO che, però, qui permettono di gestire l'assetto in 4 situazioni di carico differenti: pilota, pilota+passeggero, pilota+carico, pilota+carico+passeggero.

La novità principale della nuova Super Duke GT, oltre la motore Euro5, riguarda la strumentazione da 7'' che accoglie un sistema di navigazione completamente nuovo. Si chiama Turn-by-turn PLUS (TBT+) ed è disponibile attraverso l'app KTM Connect. Questo sistema, sviluppato da SYGIC, può funzionare anche offline e consente di gestire e pianificare i viaggi da remoto. La funzione Navigation usa mappe in formato standard per guidare il pilota a destinazione. L'esperienza viene poi implementata dai punti d'interesse (POI). Si può fare tutto quanto sia dal telefono, oppure comodamente dalla moto attraverso i nuovi blocchetti. Il nuovo sistema consente anche di bypassare un punto del percorso, senza proporre continue inversioni di marcia, ricalcolando il tragitto e trovare la prossima strada disponibile per arrivare a destinazione. Infine, le ultime dieci destinazioni cercate vengono automaticamente salvate e sono disponibili per essere selezionate direttamente dal display.

La nuova KTM 1290 Super Duke GT 2022 arriverà nei concessionari a gennaio 2022.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021