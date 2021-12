KTM 1190 XLSM, la maxi motard nata da un'Adventure R

Tante special nascono da una moto ''sfortunata'', ovvero protagonista di un incidente che la rende perfetta per una seconda vita. Questo è quanto successo a una sfortunata KTM 1190 Adventure R negli Stati Uniti, dove i ragazzi di RATicate Racing hanno preso la maxi enduro austriaca per creare uno dei ''guilty pleasure'' del motociclista: una maxi motard. Come ben sappiamo la 990 SM-R è una delle moto più desiderate dagli smanettoni. Recentemente è stata creata una 1290 SM-R dalla base di una Super Duke: motore ed elettronica sono il meglio offerto da KTM, la ciclistica invece è stata rivista. A partire dalle sospensioni con un'escursione maggiorata, dettaglio già presente invece sulla 1190 Adventure R che si è rivelata una buona base di partenza.

Il risultato è la KTM 1190 XLSM, una Supermotard (SM) in formato extra-large (XL). Il motore bicilindrico da 149 CV sposta un peso decisamente inferiore ai circa 217 kg della Adventure. Tanto lavoro è stato fatto per modificare il telaietto posteriore, che si accosta al telaio principale (apparentemente) invariato. Immancabile la sella piatta, la coda che svetta verso l'alto e il manubrio che offre un'ampia leva. Interessante l'ammortizzatore di sterzo, fondamentale per una moto con queste performance, così come interessanti sono i due collettori artigianali che si incontrano in un terminale laterale. Ovviamente, come un vero motard, cerchi da 17'' con pneumatici Pirelli Supercorsa.

Pubblicato da Giorgio Sala, 15/12/2021