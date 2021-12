KTM 390 Adventure 2022, elettronica più ricca e nuovi cerchi

Per il m.y. 2022, la piccola KTM 390 Adventure riceve una mappa Offroad, cerchi a 5 razze e nuove grafiche

La 390 Adventure è una delle moto più interessanti nel segmento ''under 400 cc''. Forte di un pacchetto elettronico estremamente ricco per il segmento, la travel enduro di KTM è pronta ad affrontare il 2022 con una serie di aggiornament che enfatizzano ulteriormente la sua indole on/off.

COSA CAMBIA L'aggiornamento principale riguarda l'elettronica: ora sono disponibili due mappature, quella Street (standard) viene affiancata dalla mappatura Offroad, quest'ultima con un traction control dedicato che permette più ''libertà'' al posteriore. Per aumentare la sua attitudine offroad, la KTM 390 Adventure m.y. 2022 è equipaggiata con una nuova coppia di cerchi in alluminio pressofuso: si nota la differenza rispetto a prima per la presenza di cinque razze sdoppiate anizchè sei. Il risultato è un cerchio più robusto, che accoglie sempre pneumatici Continental TKC70 di misura 100/90-19'' davanti e 130/70-17'' dietro. Ciclistica, posizione in sella e motore rimangono gli stessi, con il monocilindrico Euro5 da 43,5 CV e 37 Nm.

COLORI E PREZZO La nuova KTM 390 Adventure m.y. 2022 è disponibile in due colorazioni (black e orange) e arriverà a fine gennaio 2022. Si prospetta un prezzo leggermente superiore ai 7.140 euro del model year che sostituisce.

Pubblicato da Giorgio Sala, 03/12/2021