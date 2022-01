KTM: avvistata in strada la nuova supersportiva. Ecco la RC990

Sembra che in casa KTM siano in arrivo tante novità targate 990. Dopo le foto spia che mostrano quella che dovrebbe essere la futura 990 Duke 2023, oggi nuove immagini pubblicate su Motorcycle.com ci presentano la moto che potrebbe rappresentare il ritorno di KTM nel mondo delle supersportive stradali: ecco la RC990.

SIMILE A... La carenata di Mattighofen, pizzicata in strada durante un test, appare solo leggermente camuffata e ricorda l'edizione limitata RC 8C lanciata alcuni mesi fa. In realtà le similitudini con la moto solo pista sembrano limitate alla coppia di pinze Brembo Stylema che troviamo all'anteriore, mentre il condotto per il raffreddamento ricorda quello visto sulla 1290 Super Duke RR. Le sospensioni – si vede bene la forcella – sono quasi certamente WP Apex ereditate dalla 890 Duke R.

La nuova KTM RC990?

TUTTO NUOVO Qualche dubbio in più, invece, per quanto si trova sotto le carene. Telaio, forcellone, telaietto posteriore e soprattutto motore rappresentano un punto di domanda. I carter motore sembrano diversi rispetto a quelli della 890 Duke, il che ci fa pensare che si tratti anche in questo caso dell'evoluzione, la 990. Rispetto alla Duke, però, la posizione di guida cambia completamente: le pedane sono più alte e arretrate, mentre la posizione dei semimanubri, non troppo caricata sull'anteriore, sembra essere ancora in fase di studio, come dimostrano i segni sui foderi della forcella (foto sotto).

KTM RC990: il ritorno dei semimanubri su una moto stradale di Mattighofen

ANCORA PRESTO Per 990 Duke e RC990 sembra ancora presto e c'è chi parla di modelli 2023 e 2024. In entrambi i casi, però, si tratterebbe di due grandi ritorni: da una parte – almeno nel nome – un richiamo alla celebre 990 Super Duke, dall'altra il ritorno di KTM nel mondo delle supersportive stradali a quasi 10 anni dall'addio della 1190 RC8.

