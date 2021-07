KTM ha presentato giusto una settimana fa la RC 8C, limited edition ispirata alla Moto2. Una moto estrema, per le corse, come vuole il DNA Ready to Race della Casa austriaca. Sarà piaciuta, vi starete chiedendo? Beh, sembrerebbe proprio di sì...

5 MINUTI La RC 8C ha fatto sognare e in meno di 5 minuti sono stati venduti tutti e 100 gli esemplari: per l'esattezza sono bastati 4 minuti e 32 secondi. Una moto per pochi, anche per via del prezzo, fissato in 35.000 euro, che non ha scoraggiato ricchi appassionati e collezionisti, tuttavia.

NUMERI IMPORTANTI La KTM RC 8C – qui nel video sulla pista di Jerez – è una moto solo pista accreditata di 128 CV e 101 Nm per 140 kg di peso a secco. Il motore deriva dalla 890 Duke R, mentre la ciclistica può contare sul classico telaio a traliccio al cromomolibdeno, sospensioni WP pluriregolabili, freni Brembo e cerchi forgiati Dymag. Vi ho fatto venire l'acquolina in bocca? Peccato, per accaparrarvela dovrete fare carte false con qualche collezionista...