Le novità KTM sembrano essere destinate a non finire. Dopo la nuova sportiva limited edition RC 8C, infatti, la prossima sembra essere la nuova Duke. La naked media, già cresciuta da 790 a 890, è stata avvistata su strada da MCN: la moto, nelle mani di un collaudatore KTM, è in una nuova configurazione. Tutto lascia immaginare che si tratti della futura versione, la 990.

NON SOLO MOTORE Scarico grande e massiccio radiatore fanno pensare ad un aumento di cilindrata: con l'Euro 5b che incalza, infatti, sembra logico aspettarsi un aumento di cubatura per non perdere prestazioni, senza dimenticare però la necessità di rispettare i limiti di rumore. Se la 990 Duke fosse confermata potrebbe mettere a terra qualcosa come 125 CV e 100 Nm. I cambiamenti, però, non sembrano riguardare solo il propulsore, ma anche la ciclistica: telaio e forcellone, infatti, vengono aggiornati.

ANCHE GT? Pare inoltre che KTM stia lavorando anche su una soluzione più GT, con una geometria più comoda. Avete presente Tracer 9 e Tracer 9 GT di Yamaha? Beh, potrebbe trattarsi di qualcosa in quella direzione. D'altra parte la più touring tra le naked di Mattighofen è la 1290 Super Duke GT, una bestia da 175 CV e 141 Nm, per 1.301 cc.