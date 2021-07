Pochi giorni fa KTM ha presentato un'attesissima supersportiva. Non è quello che gli appassionati si aspettavano, ma di certo la RC 8C non ha deluso le aspettative. E il motivo principale sono i dati tecnici: 128 CV erogati dal motore LC8 da 889 cc ereditato dalla 890 Duke R. Il peso si ferma a 140 kg a secco grazie all'abbondante utilizzo di materiali nobili come il carbon kevlar o l'alluminio forgiato. Decisamente elevato anche l'equipaggiamento ciclistico: per scoprire tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro approfondimento.

Se volete gustarvi la RC 8C in pista, KTM ha pubblicato un video in cui i due tester ufficiali della MotoGP - Dani Pedrosa e Mika Kallio - si divertono in sella alle piccole supersportive di Mattighofen. Il circuito è quello di Jerez de la Frontera... e non è un caso, perchè la Casa austriaca permetterà a 25 fortunati possessori di RC 8C la possibilità di passare un giorno proprio con Kallio e Pedrosa sulla pista andalusa.