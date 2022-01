Benelli: vendite record nel 2021. La regina è la TRK, ma c'è una sorpresa

Dopo i record nelle vendite di BMW, Ducati e KTM – ma occhio che le novità 2022 potrebbero tardare – si unisce al gruppetto anche Benelli che nel 2021 fa segnare una crescita in doppia cifra (+57%). Non rappresenta di certo una novità la super TRK 502 in testa alle classifiche, ma qualche sorpresa c'è...

RISULTATO SCONTATO I dati del mercato moto 2021 parlano chiaro. La TRK 502 è la moto più venduta in Italia da gennaio a dicembre, con 6.543 unità, ma nella Top 30 troviamo anche Leoncino 500/500 Trail – qui la prova – BN 125 e Imperiale 400, rispettivamente al 14°, 15° e 26° posto con 1.775, 1.683 e 1.019 moto vendute.

La Leoncino 500 Trail

LA SORPRESA Ma non tutto è così scontato. Il risultato portato a casa dalla Keeway RKF 125 – marchio che, come Benelli, è sotto QJ Motor – col 5° posto assoluto e 2.520 unità, rappresenta un gran bel traguardo. Non solo perché ha messo dietro moto quali BMW R1250 GS Adventure, Moto Guzzi V7, Multistrada V4 e Ténéré 700, ma perché la pone in cima alla classifica delle 125. Nel segmento 300-500 Benelli fa vere e proprie faville: il 40% delle moto immatricolate in Italia, infatti, sono della Casa di Pesaro. E con le novità 2022 – in particolare la TRK 800 e le Leoncino 800 – chissà che Benelli non si allarghi a qualche altro segmento...

Benelli BN 125: 15° posto assoluto tra le moto vendute nel 2021 in Italia

Gianni Monini, responsabile delle vendite di Benelli Italia:“Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti nel 2021 ma siamo convinti che questi risultati non siano un punto di arrivo ma uno stimolo per migliorare le nostre performance, giorno dopo giorno. Sono tantissimi i motociclisti italiani che hanno deciso di darci fiducia in questi anni acquistando i nostri veicoli ed ora siamo pronti ad offrire loro nuovi ed esaltanti modelli che andranno a completare la gamma, come Leoncino 125, Leoncino 800, Leoncino 800 Trail e TRK 800. Siamo convinti che nel prossimo futuro potremo migliorare ancora le nostre performance, proseguendo in questa tendenza positiva, come già dimostra l’inizio di questo 2022”.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/01/2022