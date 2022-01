Benelli TNT 899: spuntano le foto di un nuovo motore. Ma è bicilindrico

A novembre erano apparse in rete le foto di una Benelli TNT 899 rinnovata. La naked pesarese, apparsa senza veli in Cina, sembrava rimanere fondamentalmente quella delle origini: linea sportiva e, incastonato nel telaio, il motore 3 cilindri che l'ha resa famosa. Ora però spuntano, sempre nel paese asiatico, le immagini di un nuovo motore marchiato TNT: la sorpresa è che si tratta di un bicilindrico.

LC8C QJ Motor, proprietaria di Benelli, ha depositato il brevetto per un motore bicilindrico parallelo che ha tutta l'aria di assomigliare all'unità LC8c di KTM. A colpo d'occhio sembra il propulsore delle 790 e 890, – vista, invece, la nuova 990 Duke? –a stupire però è il logo TNT vicino alla testata: la naked sportiva italiana, infatti, aveva un motore 3 cilindri da 898 cc per 118 CV di potenza.

Benelli: ecco il sospetto motore bicilindrico marchiato TNT

UN TUFFO NEL PASSATO L'arrivo di un motore 2 cilindri da 800 cc tra le file Benelli non sarebbe una novità, tuttavia. Nel 2020 l'Azienda aveva fatto intendere che sarebbero arrivati nuovi motori a 1, 2, 3 e persino 4 cilindri. All'epoca si parlava di un bicilindrico parallelo da 800 cc, ma anche del ritorno della TNT 899. Dove sta, dunque, la verità?

LE IPOTESI Snaturare la TNT 899 montando un bicilindrico parallelo al posto del noto tricilindrico sembra improbabile. Vero è che la vecchia unità 3 cilindri da 898 cc dovrebbe faticare e non poco per potersi adattare alla stringente normativa Euro 5, mentre un propulsore moderno ispirato a quello del Costruttore austriaco potrebbe rendere tutto più semplice. L'altra possibilità è che sia confermato il ritorno del 3 cilindri 899 in Europa e che nel paese asiatico arrivi, con marchio Benelli o QJ, una versione 800 bicilindrica. D'altra parte in Cina nessuno storcerebbe il naso per una TNT 800 bicilindrica, no? Il futuro della TNT appare dunque incerto: vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.

