Benelli presenta la Leoncino 250 in versione 2022: ecco come cambia

Dopo avervi mostrato le nuove Benelli Leoncino 800 e 800 Trail direttamente da EICMA 2021, oggi parliamo del piccolo Leoncino 250 2022 che, come è accaduto alla TRK 251, si è aggiornato. Scopriamo come cambia.

Benelli Leoncino 250 2022

La piccola Leoncino 250 2022 si presenta all'appello col noto monocilindrico quattro tempi da 249 cc raffreddato a liquido, ora aggiornato secondo la normativa Euro 5. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, l'iniezione elettronica con corpo farfallato da 37 millimetri di diametro, frizione in bagno d’olio e il cambio a 6 marce. La potenza è di 25,8 CV a 9250 giri/min, mentre la coppia fa segnare 21 Nm a 8000 giri/min.

Benelli: Leoncino 250 2022 presenta nuove grafiche

Il telaio a traliccio in tubi d’acciaio lavora insieme a una forcella a steli rovesciati da 41 mm, mentre al posteriore ci sono un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale da 51 millimetri di escursione. L’impianto frenante vede un disco

da 280 millimetri di diametro con pinza a quattro pistoncini all'anteriore e un disco da 240 mm di diametro con pinza flottante a

singolo pistoncino dietro. I cerchi sono in lega di alluminio da 17” e calzano pneumatici 110/70 e 150/60. Il Leoncino 250 ha un serbatoio da 12,5 litri col peso che è fissato in 162 kg in ordine di marcia, mentre la sella è posta a 800 mm da terra.

Benelli Leoncino 250 2022: il nuovo faro anteriore a LED

Il nuovo Leoncino 250 2022 monta un nuovo faro interamente a LED, completamente rinnovato rispetto a quello del Leoncino 500. Il design classico e moderno al tempo stesso presenta nuove grafiche: Leoncino 250 2022 è disponibile nelle colorazioni bianca o antracite al prezzo di 3.490 Euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/12/2021