Benelli TRK 251: la piccola adventure in versione 2022

Dopo l'attesissima TRK 800, Benelli presenta la sorellina minore, la TRK 251 (qui la nostra prova). La duemmezzo si rinnova e beneficia ora dell'aggiornamento Euro 5, di nuove livree e qualche piccola modifica all'ergonomia. Scopriamo tutte le caratteristiche dell'adventure di Pesaro.

Benelli TRK 251 2022

Il motore monocilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 249 cc, con distribuzione a doppio asse a camme in testa ed alimentazione ad iniezione elettronica, si è aggiornato alla normativa Euro 5. La potenza massima è di 25,8 CV a 9250 giri/min, mentre la coppia è di 21,1 Nm a 8000 giri. Il cambio è a 6 rapporti.

Benelli: la TRK 251 2022

Il telaio a traliccio in tubi d’acciaio è abbinato a una forcella a steli rovesciati da 41 mm, mentre al posteriore troviamo un forcellone oscillante con ammortizzatore centrale da 60 mm di escursione. L'impianto frenante si compone di un disco flottante da 280 mm con pinza a 4 pistoncini davanti e da un disco da 240 mm con pinza a singolo pistoncino dietro. I cerchi da 17” in lega di alluminio montano pneumatici 110/70 all’anteriore e 150/60 al posteriore. Gli aggiornamenti – dicono da Benelli – riguardano la sella, a quota 800 mm da terra, più comoda e spaziosa, e le pedane. Il peso in ordine di marcia della TRK 251 – col serbatoio che raggiunge 18 litri di capacità – è di 176 kg.

Benelli TRK 251 2022: la colorazione nera

La Benelli TRK 251 2022, che può essere guidata anche con patente A2, è proposta in bianco o nero ed è già disponibile in tutte le concessionarie Benelli al prezzo di 3.490 Euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/12/2021