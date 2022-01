Mercato Moto: il 2021 chiude a +21%. TRK e SH i più venduti

Il 2021 delle due ruote chiude in positivo nonostante le difficoltà e le leggere flessioni degli ultimi due mesi. Il mercato non arresta infatti la sua tendenza positiva e chiude l’anno con un +21,2% sul 2020 con oltre 280mila veicoli immatricolati tra moto, scooter e mobilità elettrica. Valori e numeri che non solo descrivono volumi di immatricolazione pre-pandemia (+14,5% sul 2019), ma che riportano il settore a dimensioni di mercato che non si verificavano dal 2012. Per il presidente di ANCMA Paolo Magri “il settore ha davanti a sé ancora importanti sfide rese vive dalla complessità del contesto globale, non ultimi quello degli approvvigionamenti e dei trasporti internazionali. Tuttavia, quello che si chiude è un anno molto significativo che conferma il protagonismo delle due ruote e l’andamento positivo di un mercato animato da grande passione e da una nuova domanda mobilità fruibile, veloce e già sostenibile è un tributo agli sforzi di tutta la filiera”.

IL MERCATO DI DICEMBRE Entrando nel vivo dell’analisi dei dati, dicembre ha fatto segnare un calo del 4% rispetto allo stesso mese del 2020, immettendo sul mercato complessivamente 8.804 veicoli (ciclomotori + immatricolato). Rimane critica la situazione dei ciclomotori, con una flessione ancora a doppia cifra (-23,4%) e 1.160 veicoli registrati; in affanno anche le moto, che perdono il 10,4%, con 3.626 mezzi venduti (ma nel dicembre 2020 il mercato era cresciuto del 47%); unico risultato positivo nel confronto con il 2020 è quello degli scooter, che targano 4.018 mezzi e crescono dell’11,2%. Il mercato torna in attivo se paragonato con il mese di dicembre 2019, facendo segnare una crescita del 4,4%.

IL 2021 Nel corso dell’anno, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento a doppia cifra con una performance del + 21,2%, pari a 289.067 veicoli: il mercato ha recuperato e superato i volumi del 2012, quando vennero venduti 255mila veicoli. Unico segno negativo è quello che viene dai ciclomotori, che fanno registrare un calo del 4,7% e 18.835 veicoli venduti, per la prima volta (a parte l’anno anomalo del 2020) sotto le 20 mila unità. Importante la crescita degli scooter, che targano 151.153 mezzi, corrispondenti a un incremento del 21,3%; ancora più robusto il trend delle moto, con 119.079 veicoli immatricolati e una crescita complessiva del 26,4% sul 2020. Il dato più significativo appare tuttavia quello del confronto con il 2019, ultimo anno “normale” prima della pandemia: qui il mercato cresce complessivamente del 14,5%.

MERCATO ELETTRICO Torna in positivo anche il mercato degli elettrici dopo il passo falso del mese di novembre: dicembre targa, infatti, 835 veicoli facendo segnare un incremento del 5%. Il risultato del mese consente agli elettrici di chiudere in pari con il 2020 (+0,5%), immatricolando complessivamente 10.848 mezzi. Il confronto con il 2019 fa registrare un incremento dell’85,5%.

Classfica Moto più vendute nel 2021 (Gennaio - Dicembre)

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Dic 2021 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 6.543 2 BMW R 1250 GS Enduro 3.956 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.011 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.891 5 KEEWAY RKF 125 Naked 2.520 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.504 7 MOTO GUZZI V7 Naked 2.474 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.402 9 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.206 10 HONDA NC 750 X Enduro 2.029 11 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.921 12 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.865 13 YAMAHA MT-07 Naked 1.794 14 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.775 15 BENELLI BN 125 Naked 1.683 16 YAMAHA MT-09 Naked 1.658 17 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.652 18 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.597 19 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.475 20 HONDA CB 500 X Turismo 1.415 21 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.349 22 HONDA CB 650 R Naked 1.283 23 KAWASAKI Z 900 Naked 1.228 24 TRIUMPH TRIDENT 660 Sportive 1.203 25 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.115 26 BENELLI IMPERIALE 400 Naked 1.019 27 KAWASAKI Z 650 Naked 1.017 28 KTM 125 DUKE Naked 1.006 29 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 891

Classifica scooter più venduti del 2021 (Gennaio - Ottobre)

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Dic 2021 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 12.804 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 11.276 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 11.272 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 7.059 5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 7.042 6 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 6.991 7 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.454 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.787 9 YAMAHA TMAX Scooter 4.382 10 HONDA FORZA 350/300 Scooter 4.002 11 PIAGGIO MY MOOVER Scooter 3.833 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.620 13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.374 14 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.224 15 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 2.999 16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.908 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.849 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.555 19 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.990 20 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1.989 21 HONDA FORZA 750 Scooter 1.890 22 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 1.821 23 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.525 24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.419 25 KYMCO X-TOWN 300 Scooter 1.293 26 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.285 27 NIU NGT Scooter 1.253 28 YAMAHA NMAX 125 Scooter 1.147 29 KYMCO XCITING 400 S Scooter 1.063 30 SYM SYMPHONY 200 Scooter 1.062

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/01/2022