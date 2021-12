Novembre, il mercato moto torna a crescere. E in doppia cifra

Prosegue la tendenza positiva del mercato delle due ruote a motore. Dopo la prima battuta d’arresto dell’anno registrata il mese scorso, i dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di novembre, diffusi da Confindustria ANCMA descrivono nuovamente un incremento complessivo del 16% su un più indicativo e opportuno confronto con il 2019. Negativa, ma meno significativa invece la comparazione con il 2020 (- 2,4%), anno contraddistinto da instabilità e forti rimbalzi nelle vendite legate alle restrizioni Covid-19, specialmente nel mese di novembre, quando si registrava un + 18,73% totale, con le sole moto a + 40,86%.

EICMA 2021, un successo

QUI ANCMA Per il presidente dall’associazione Paolo Magri, “Il grande interesse per le due ruote che abbiamo registrato in questi giorni con il successo di EICMA, trova una corrispondenza concreta sul mercato, sia sul fronte della domanda di mobilità che su quello della passione. Malgrado le incertezze e le sfide globali imposte al settore dalla pandemia, abbiamo già raggiunto e superato i volumi di immatricolazione pre-pandemia e il trend non arresta la propria crescita, confermando il ruolo centrale di moto, scooter e ciclomotori nella mobilità post Covid”.

Passando all’analisi dei dati, il mercato del mese di novembre ha fatto registrare complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 12.176 veicoli, pari ad un decremento del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2020. La flessione più consistente è quella dei ciclomotori che, con 1.196 mezzi venduti, perdono il 17,97%; crescono invece gli scooter (+1,4%), che immatricolano 6.097 veicoli; passo falso per le moto, che registrano un calo del 2,5% targando 4.883 mezzi. Come anticipato, il confronto con novembre 2019 evidenzia una crescita complessiva del +16%.

Nei primi undici mesi del 2021, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo del 22,2% pari a 280.248 mezzi targati. Nel dettaglio, i ciclomotori immettono sul mercato 17.675 veicoli, con una flessione del 3,1% sul 2020; dopo lo stop del mese di ottobre, il mercato degli scooter recupera terreno, targando 147.131 veicoli (+21,6%), mentre rimane robusta la crescita delle moto (+28,1%) che immatricolano 115.442 veicoli. Nel complesso, rispetto ai primi undici mesi del 2019, il mercato cresce del 14,8%.

L’elettrico chiude il mese di novembre con 816 veicoli venduti, facendo registrare una significativa flessione del -38,8%, in parte riconducibile agli effetti di commesse dello scorso anno. Il risultato negativo del mese riporta il mercato degli elettrici in pari con novembre 2020: +0,1% e 10.011 mezzi immatricolati. Rispetto ai primi undici mesi del 2019 la crescita del settore si attesta al +122,1%.

Honda Africa Twin

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2021 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 6.455 2 BMW R 1250 GS Enduro 3.894 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2.877 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.873 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.447 6 KEEWAY RKF 125 Naked 2.421 7 MOTO GUZZI V7 Naked 2.382 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.375 9 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.179 10 HONDA NC 750 X Enduro 2.018 11 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.916 12 YAMAHA MT-07 Naked 1.776 13 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.775 14 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.752 15 BENELLI BN 125 Naked 1.650 16 YAMAHA MT-09 Naked 1.635 17 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.613 18 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1.567 19 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.471 20 HONDA CB 500 X Turismo 1.374 21 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.328 22 HONDA CB 650 R Naked 1.270 23 KAWASAKI Z 900 Naked 1.219 24 TRIUMPH TRIDENT 660 Sportive 1.190 25 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.104 26 KAWASAKI Z 650 Naked 1.011 27 BENELLI IMPERIALE 400 Naked 1.006 28 KTM 125 DUKE Naked 990 29 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 880 30 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 813

Honda SH

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Nov 2021 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 12.616 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 11.081 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 11.018 4 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 6.913 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 6.909 6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 6.885 7 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.416 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.742 9 YAMAHA TMAX Scooter 4.344 10 HONDA FORZA 350/300 Scooter 3.934 11 PIAGGIO MY MOOVER Scooter 3.830 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.554 13 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.251 14 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.114 15 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 2.889 16 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.830 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2.769 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.385 19 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1.964 20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.942 21 HONDA FORZA 750 Scooter 1.875 22 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 1.814 23 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.477 24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.361 25 KYMCO X-TOWN 300 Scooter 1.288 26 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.239 27 YAMAHA NMAX 125 Scooter 1.119 28 NIU NGT Scooter 1.097 29 KYMCO XCITING 400 S Scooter 1.049 30 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 1.039

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/12/2021