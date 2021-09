Un +21% rispetto a prima del Covid. Il mercato ad agosto sta ritornando a una normale crescita, sia per le moto sia per gli scooter

L’estate è ormai terminata, ma a non fermarsi è stato il mercato delle due ruote. ANCMA ha registrato una crescita complessiva del 21,1% in un confronto più opportuno con il 2019, in quanto il 2020 (-14,4%) è stato contraddistinto da un’alta volatilità e rimbalzi nelle vendite legate al Covid. Nei primi otto mesi del 2021, le moto hanno siglato un totale di 227.467 immatricolazioni, con 13.363 ciclomotori e 119.232 scooter. L’elettrico sigla 7.146 veicoli immatricolati, con un incremento sia rispetto al 2020 (+22,8%) sia rispetto al 2019 (+135,2%).

I DATI Da inizio anno al mese di agosto le moto (94.872 unità, +35,78%) più apprezzate dagli italiani sono le naked (37.329 unità, +35,71%) seguite a ruota dalle enduro stradali (36.324 unità, +45,85%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (10.209 unità, +20,93%). Le custom continuano a perdre terreno rispetto alle carenate: nonostante le 3.347 immatricolazioni (+2,39%) vengono superate dalle supersportive con ben 4.487 immatricolazioni e una crescita del +41,72% mentre i motard e trial (2.121 e 878 pezzi) segnano una crescita del +16,80% e +31,83%. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi del 2021.

LE PAROLE DI ANCMA Paolo Magri ha dichiarato: “La lettura dei dati infonde fiducia al settore e conferma il grande desiderio di due ruote nel nostro Paese: la passione e una nuova domanda di mobilità alimentano un andamento del mercato per certi versi sorprendente, che vede il consolidarsi di modelli accessibili e fruibili anche dal pubblico più giovane e del gradimento di cilindrate intermedie, che in meno di due anni hanno conquistato quasi il 40% del solo mercato moto. Una tendenza che, insieme all’andamento positivo degli scooter, contribuisce indubbiamente ad allargare la platea degli utenti e ad interessare nuovi motociclisti”.

L’analisi continua con la segmentazione del mercato scooter per cilindrata ad agosto 2021:

Fino a 125 cc : 52.187 unità (+49,38%)

: 52.187 unità (+49,38%) 126 – 250 cc : 38.604 unità (+19,36%)

: 38.604 unità (+19,36%) 251 – 500 cc : 17.279 unità (+15,33%)

: 17.279 unità (+15,33%) 501 – 600 cc : 4.690 unità (-3,16%)

: 4.690 unità (-3,16%) Oltre i 600 cc: 6.472 unità (+80,48%)

Anche questi dati sono cumulativi del 2021