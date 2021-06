Il mercato moto continua a crescere anche nel mese di maggio. I risultati rispetto al 2019 sono del +26,6% mentre, rispetto al 2020, i numeri sono del +42,73%. Nello scorso mese sono stati immessi 38.553 veicoli, di cui 1.940 ciclomotori, 20.526 scooter e 16.087 moto. L'elettrico chiude con 894 veicoli, ossia un calo del -6,97% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Sono imparagonabili con quelli del 2020 (31.638 immatricolazioni contro 860) ma rispetto al 2019 il numero di moto e scooter immatricolati è cresciuto del +10,4%. Più precisamente, nel mese appena terminato, sono stati targati 1.579 ciclomotori, 14.835 moto e 15.224 scooter. Il primo quadrimestre sfiora quota “centomila” con 96.182 mezzi immatricolati: un risultato migliore del 10,2% rispetto ai primi quattro mesi del 2019. L’elettrico chiude il mese di aprile con 755 veicoli venduti e il quadrimestre con 2.798 mezzi. Anche in questo segmento, il confronto con il 2019 segna una crescita complessiva di tutti i segmenti pari al 123,6%.

I DATI Da inizio anno al mese di maggio le moto (57.933 unità, +85,55%) più apprezzate dagli italiani non sono le naked (21.963 unità, +99,36%) ma le enduro stradali (23.094 unità, +97,20%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (5.723 unità, +39,21%). Le custom perdono terreno rispetto alle carenate: nonostante le 1.989 immatricolazioni (+32,87%) vengono superate dalle supersportive con ben 2.981 immatricolazioni e una crescita del +74,84% mentre i motard e trial valgono rispettivamente 1.363 e 694 pezzi, con una crescita del +83,20% e +77,49%. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi del 2021.

L’analisi continua con la segmentazione del mercato scooter per cilindrata a maggio 2021:

Fino a 125 cc : 28.920 unità (+118,20%)

: 28.920 unità (+118,20%) 126 – 250 cc : 9.507 unità (+46,89%)

: 9.507 unità (+46,89%) 251 – 500 cc : 23.298 unità (+85,26%)

: 23.298 unità (+85,26%) 501 – 600 cc : 2.694 unità (+8,54%)

: 2.694 unità (+8,54%) Oltre i 600 cc: 4.973 unità (+172,79%)

Anche questi dati sono cumulativi del 2021



I MODELLI PIÙ VENDUTI Concludiamo la rassegna del mese di aprile con le classifiche delle 10 moto e scooter più venduti in Italia a inizio 2020. La Benelli TRK 502 non solo resta salda in cima alla classifica, ma allunga su BMW R 1250 GS e Honda Africa Twin. Tra gli scooter, invece, la commessa pubblica di Piaggio si accoda alla leadership degli Honda SH, nell’ordine: 125, 350 e 150.