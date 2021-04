Il mercato delle due ruote continua a crescere. Il primo dei mesi cruciali dell’anno, ovvero marzo, è segnato da una crescita a 3 cifre (+236%) rispetto al 2020 in pieno lockdown, ma comunque il +14,9% rispetto al 2019 fa ben sperare l’intera filiera. Nello specifico, a marzo sono stati immessi 30.501 veicoli tra moto, scooter e ciclomotori. I primi due segmenti li analizzeremo in seguito, mentre per il mercato dell’elettrico si chiude il mese con 890 immatricolazioni, pari a una crescita del 297,3%. Negativo, tuttavia, il progressivo annuo con un -10,1% rispetto al 2020 per via della fine degli ecoincentivi.

DICHIARAZIONI “Il confronto con l’anno scorso è inevitabilmente viziato dalla chiusura della rete di vendita imposta con il primo lockdown, tuttavia un più opportuno e indicativo accostamento ai dati di marzo 2019 (+ 14,9%) ci permette di registrare che, malgrado il perdurare delle incertezze economiche, il mercato è reattivo e che le due ruote si confermano come una delle soluzioni di mobilità più apprezzate”. È quanto ha dichiarato Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando le immatricolazioni di marzo. “La vitalità del mercato, alimentata dalla domanda di passione e mobilità sostenibile che i nostri veicoli soddisfano, infonde comunque un cauto ottimismo, sebbene oggi – ha aggiunto Magri - la filiera legata al nostro comparto debba confrontarsi ancora che le misure restrittive in vigore che limitano la necessità di spostamenti e la possibilità di svago e con un non trascurabile rallentamento nell’approvvigionamento di nuovi modelli EURO 5 determinato dalle criticità nel settore dei trasporti marittimi a livello mondiale”.

I DATI Nel mese di marzo le moto (26.996 unità, +38,03%) più apprezzate dagli italiani non sono più le naked (9.267 unità, +39,62%) ma le enduro stradali (11.504, +51,67%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (2.535, +1,40%). Le custom perdono una posizione: nonostante le 884 immatricolazioni (+2,79%) vengono superate dalle supersportive con 1.169 immatricolazioni e una crescita del +34,99% mentre i motard/trial insieme valgono 1.139 pezzi, con una crescita del +48,69%. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi del 2021.

L’analisi continua con la segmentazione del mercato scooter per cilindrata a marzo 2021:

Fino a 125 cc : 14.858 unità (+92,86%)

126 – 250 cc : 4.531 unità (+8,53%)

251 – 500 cc : 10.396 unità (+40,07%)

501 – 600 cc: 2.586 unità (+158,86%)

Oltre i 600 cc: 1.235 unità (-17,78%)

Tutti questi dati sono cumulativi del 2021

I MODELLI PIÙ VENDUTI Concludiamo la rassegna del mese di marzo con le classifiche delle 10 moto e scooter più venduti in Italia a inizio 2020. La BMW R 1250 GS viene sorpassata dalla Benelli TRK 502 mentre per gli scooter è in testa il Piaggio 3W delle Poste Italiane, ma dopo questa commessa pubblica ci sono i tre SH (125, 150 e 350).

Pos. Moto Totale 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 1.557 2 BMW R 1250 GS 1.257 3 BMW R 1250 GS ADVENTURE 889 4 HONDA AFRICA TWIN 1100 788 5 YAMAHA TRACER 7 685 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S 621 7 MOTO GUZZI V7 445 8 KAWASAKI Z 900 443 9 DUCATI SCRAMBLER 800 416 10 SUZUKI DL650A V-STROM 409