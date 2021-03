Dopo un inizio anno al rallentatore, il mercato delle due ruote chiude in positivo (+3,4%) sullo stesso periodo dell'anno scorso: nel 2020 era l'ultimo mese ''di normalità'' prima delle difficoltà economiche portate dal Covid-19. Andando più nello specifico, si vede come gli scooter siano il vero traino del settore delle due ruote, grazie al +18,89% e 11.037 veicoli immatricolati. Le moto, invece, scendono del -7,4% (ovvero 8.226 unità). Calano invece gli elettrici, quasi della metà (-43%) rispetto a inizio 2020 mentre ancora più sostanzioso il calo dei ciclomotori: -60%.

DICHIARAZIONI Il presidente di ANCMA, Paolo Magri, ha dichiarato che “se da una parte le due ruote si confermano un’apprezzata soluzione di mobilità fruibile e distanziata in grado di soddisfare le esigenze legate agli spostamenti quotidiani in ambito urbano e a quelli di lungo raggio, dall’altra pesano ancora sulla domanda le incertezze economiche e quelle legate all’evoluzione sanitaria della pandemia. A questo si aggiunge inoltre la graduale immissione di veicoli EURO 5 nella rete vendita durante queste settimane, che tuttavia confidiamo possa dare vitalità al mercato già dal prossimo mese”.

I DATI Nel mese di febbraio le moto (14.514 unità, -7,67%) più apprezzate dagli italiani non sono più le naked (4.751 unità, -9,66%) ma le enduro stradali (6.416, +4,21%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (1.253, -35,68%). Le custom perdono ulteriormente terreno con un calo del -28,12% e 496 veicoli. Le supersportive, in termini di numeri, superano quest’ultime con 820 immatricolazioni e una flessione del -16,67% mentre i motard/trial insieme valgono 743 pezzi, con una crescita del +4,5%. La performance del mercato elettrico cala a quota 1.147 veicoli e un -43,94% questo perchè a inizio 2021 c’è stata un’ingente immatricolazione di scooter destinati al bike sharing. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi del 2021.

L’analisi continua con la segmentazione del mercato scooter per cilindrata a febbraio 2021:

Fino a 125 cc : 7.574 unità (+26,57%)

: 7.574 unità (+26,57%) 126 – 250 cc : 2.413 unità (-26,79%)

: 2.413 unità (-26,79%) 251 – 500 cc : 4.890 unità (-16,38%)

: 4.890 unità (-16,38%) 501 – 600 cc : 589 unità (-48,78%)

: 589 unità (-48,78%) Oltre i 600 cc: 1.589 unità (+94,97%)

I MODELLI PIÙ VENDUTI Concludiamo la rassegna del mese di febbraio con le classifiche delle 10 moto e scooter più venduti in Italia a inizio 2020. Ancora in testa la BMW R 1250 GS, davanti alla Benelli TRK 502 mentre per gli scooter è in

Pos. Moto Unità 1 BMW R 1250 GS 718 2 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 629 3 BMW R 1250 GS ADVENTURE 536 4 HONDA AFRICA TWIN 430 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / V4 S 381 6 YAMAHA TRACER 7 273 7 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD 242 8 KAWASAKI Z 900 241 9 YAMAHA MT-07 226 10 SUZUKI DL650A V-STROM 225