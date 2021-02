Dopo un 2020 chiuso con un risultato - seppur negativo - di grande auspicio per quest’anno, il primo mese del 2021 segna una battuta d’arresto non indifferente. Il totale dell’immatricolato di questo mese è pari a 13.439 unità (6.015 scooter, 6.283 moto, 1.141 ciclomotori), un risultato migliore rispetto ai 9.140 veicoli venduti a dicembre 2020, ma che segna un -18,2% rispetto a gennaio scorso. In difficoltà anche l’elettrico che, con i suoi 485 veicoli immatricolati, affonda con un - 60,57%, ma è un dato che andrebbe “ripulito” dalle immatricolazioni di flotte aziendali a inizio dell’anno scorso.

DICHIARAZIONI Il presidente di ANCMA, Paolo Magri, ha dichiarato che questi risultati sono frutto del “prolungamento delle misure di contenimento della pandemia e del perdurare dell’emergenza sanitaria, oltre che al ricorso al telelavoro che ha limitato gli spostamenti, soprattutto nei contesti urbani. Questi sono fattori che, insieme a un contesto economico incerto e a un andamento climatico del mese particolarmente freddo, hanno inciso in particolare sul mercato di scooter e ciclomotori, anche se è doveroso sottolineare che il settore si confronta con un gennaio 2020 che si era rivelato positivo”.

I DATI Nel mese di gennaio le moto (6.283 unità, -16%) più apprezzate dagli italiani non sono le naked (1.992 unità, -2,21%) ma le enduro stradali (2.762, -4,33%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (588, -25,76%). Le custom perdono ulteriormente terreno con un calo del -28,93% e 226 veicoli. Le supersportive, in termini di numeri, superano quest’ultime con 330 immatricolazioni e una flessione del -31,96% mentre i motard/trial insieme valgono 370 pezzi, con una crescita del +15%! La performance del mercato elettrico cala a quota 485 veicoli e un -60,57% questo perchè a inizio 2021 c’è stata un’ingente immatricolazione di scooter destinati al bike sharing. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi del 2021.

L’analisi continua con la segmentazione del mercato scooter per cilindrata a inizio 2021:

Fino a 125 cc : 2.829 unità (-0,35%)

126 – 250 cc : 1.061 unità (-23%)

251 – 500 cc : 1.468 unità (-43,58%)

501 – 600 cc : 208 unità (-62,04%)

Oltre i 600 cc: 449 unità (+1,35%)

I MODELLI PIÙ VENDUTI Concludiamo la rassegna del mese di gennaio con le classifiche delle 10 moto e scooter più venduti in Italia a inizio 2020. A dominare la classifica moto di inizio 2021 è la BMW R 1250 GS, con la Adventure al 3° posto e la Benelli TRK 502 in agguato al 2° posto. Per gli scooter invece la famiglia SH di Honda (125 e 150) catalizza la scena, seguito solamente dal 3 ruote di Piaggio destinato a Poste Italiane. Per la Top 30 vi rimandiamo ai file che trovate in allegato a questo articolo.

Pos. Moto Totale 2021 1 BMW R 1250 GS 258 2 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 231 3 BMW R 1250 GS ADVENTURE 224 4 HONDA AFRICA TWIN 1100 171 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S 135 6 MOTO GUZZI V7 109 7 YAMAHA TRACER 700 105 8 MOTO GUZZI V85 TT 103 9 DUCATI SCRAMBLER 800 98 10 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD 98