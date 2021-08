Moto, scooter e ciclomotori (elettrici e non) continuano una serie positiva di risultati anche a luglio 2021. Nel corso del 7° mese dell'anno sono stati immessi sul mercato 35.322 veicoli (ciclomotori + immatricolato): un risultato migliore del +9,4% rispetto alla stessa mensilità del 2019, ma un -12% rispetto ad un 2020 contraddistinto da instabilità e forti rimbalzi nelle vendite. Nei primi 7 mesi, invece, il totale di mezzi targati sale a 211.760, di cui 110.806 scooter (+37,4%), 88.760 moto (+40,43%) e 12.178 ciclomotori (+8,96%). Anche l'elettrico cresce: +57% rispetto al 2020, con un progressivo annuo di 6.338 mezzi che corrispondono ad un +34,51% sul 2020 e +127,1% sul 2019.

I DATI Da inizio anno al mese di luglio le moto (88.776 unità, +40,43%) più apprezzate dagli italiani sono le naked (34.790 unità, +41,27%) seguite a ruota dalle enduro stradali (34.046 unità, +50,34%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (9.667 unità, +24,62%). Le custom continuano a perdre terreno rispetto alle carenate: nonostante le 3.046 immatricolazioni (+1,70%) vengono superate dalle supersportive con ben 4.230 immatricolazioni e una crescita del +44,96% mentre i motard e trial (1.987 e 845 pezzi) segnano una crescita del +25,68% e +40,60%. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi del 2021.





LE PAROLE DI ANCMA Paolo Magri, presidente di Ancma, ha dichiarato che “la vitalità del mercato di questi ultimi mesi accresce comunque anche il peso specifico del nostro comparto e dell’intera filiera, un elemento che sottolinea ancora una volta il valore delle due ruote come soluzione di mobilità fruibile e sostenibile e, soprattutto, come l’offerta delle Case sia oggi in grado di rispondere alla domanda crescente di passione, rafforzando lo sviluppo di segmenti intermedi e creando anche nuovi motociclisti”.

L’analisi continua con la segmentazione del mercato scooter per cilindrata a luglio 2021:

Fino a 125 cc : 48.209 unità (+60,97%)

: 48.209 unità (+60,97%) 126 – 250 cc : 15.897 unità (+18,76%)

: 15.897 unità (+18,76%) 251 – 500 cc : 36.131 unità (+22,95%)

: 36.131 unità (+22,95%) 501 – 600 cc : 4.392 unità (-2,40%)

: 4.392 unità (-2,40%) Oltre i 600 cc: 6.177 unità (+80,61%)

Anche questi dati sono cumulativi del 2021





TOP NELLE VENDITE Come ogni mese, Honda SH e Benelli TRK 502 si stabiliscono saldamente al vertice delle classifiche scooter e moto. Nello specifico, tra gli scooter Honda detiene il ''podio'' con SH 125, 350 e 150 mentre la TRK è seguita a ruota da BMW R 1250 GS e Hond Africa Twin 1100. Di seguito, invece, le top 30 delle moto e degli scooter più venduti in Italia da gennaio a luglio 2021.

TOP 30 MOTO GENNAIO-LUGLIO 2021

Pos. Moto Totale 2021 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 4.729 2 BMW R 1250 GS 3.244 3 YAMAHA TRACER 9 2.340 4 HONDA AFRICA TWIN 2.264 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE 2.040 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / V4 S 1.939 7 YAMAHA TRACER 7 1.752 8 YAMAHA TENERE 700 1.709 9 HONDA NC 750 X 1.632 10 MOTO GUZZI V7 1.574 11 KEEWAY RKF 125 1.559 12 YAMAHA MT-07 1.459 13 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL 1.450 14 DUCATI SCRAMBLER 800 1.365 15 SUZUKI DL650A V-STROM 1.273 16 FANTIC MOTOR 125 ENDURO/MOTARD 1.216 17 BENELLI BN 125 1.193 18 YAMAHA MT-09 1.185 19 MOTO GUZZI V85 TT 1.178 20 HONDA CB 500 X 1.099 21 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 1.048 22 HONDA CB 650 R 1.041 23 KAWASAKI Z900 1.018 24 KAWASAKI VERSYS 650 909 25 TRIUMPH TRIDENT 660 869 26 BENELLI IMPERIALE 400 791 27 KAWASAKI Z 650 763 28 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 713 29 KTM 125 DUKE 707 30 DUCATI MONSTER / MONSTER+ 704

TOP 30 SCOOTER GENNAIO-LUGLIO 2021