Le problematiche reltive all'approvigionamento di materie prime e di trasporti dei prodotti colpisce anche il mercato nazionale delle due ruote. I ritardi nelle consegne hanno portato a un calo delle immatricolazioni pari al -12,9% (sul 2019, -1,7% rispetto al 2020), con il primo segno ''meno'' di tutto il 2021. Se il mercato dei veicoli a motore termico cala, quello elettrico invece sale del +13,8% con un risultato cumulativo di 1.034 veicoli immatricolati. Tuttavia, Ancma ha segnalato una possibile criticità del mercato assicurativo.

ASSICURAZIONI Il Consiglio dei Ministri prenderà in esame il Decreto Concorrenza, con una bozza al suo interno in ambito assicurativo. Nel dettaglio, si tratta della volontà di estendere il regime di risarcimento diretto (CARD) anche alle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato estero dell'Unione Europea. Questa scelta, che sicuramente agevolerà i contraenti in caso di sinistro, porterà un aumento dei premi assicurativi stimato attorno al 20% rispetto ai prezzi correnti.

I DATI Da inizio anno al mese di ottobre le moto (110.541 unità, +29,92%) più apprezzate dagli italiani sono le naked (43.419 unità, +29,61%) seguite a ruota dalle enduro stradali (42.788 unità, +39,93%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (11.375 unità, +13,65%). Le custom continuano a perdere terreno rispetto alle carenate: nonostante le 4.107 immatricolazioni (+3,61%) vengono superate dalle supersportive con ben 5.151 immatricolazioni e una crescita del +37,69% mentre i motard e trial (2.472 e 1.011 pezzi) segnano una crescita rispettivamente del +4,79% e +25,59%. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi del 2021.

L’analisi continua con la segmentazione del mercato scooter per cilindrata ad ottobre 2021:

Fino a 125 cc : 56.673 unità (+35,24%)

: 56.673 unità (+35,24%) 126 – 250 cc : 21.449 unità (+9,52%)

: 21.449 unità (+9,52%) 251 – 500 cc : 45.060 unità (+15,07%)

: 45.060 unità (+15,07%) 501 – 600 cc : 5.314 unità (-1,04%)

: 5.314 unità (-1,04%) Oltre i 600 cc: 7.249 unità (+85,63%)

Classfica Moto più vendute nel 2021 (Gennaio - Ottobre)

Pos. Moto Unità 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 6.240 2 BMW R 1250 GS 3.755 3 YAMAHA TRACER 9 2.797 4 HONDA AFRICA TWIN 1100 2.760 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE 2.392 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / V4 S 2.293 7 KEEWAY RKF 125 2.264 8 MOTO GUZZI V7 2.229 9 YAMAHA TENERE 700 2.089 10 HONDA NC 750 X 1.965 11 YAMAHA TRACER 7 1.889 12 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL 1.705 13 YAMAHA MT-07 1.705 14 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD 1.646 15 BENELLI BN 125 1.598 16 YAMAHA MT-09 1.566 17 MOTO GUZZI V85 TT 1.537 18 SUZUKI DL650A V-STROM 1.525 19 DUCATI SCRAMBLER 800 1.456 20 HONDA CB 500 X 1.354 21 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 1.284 22 HONDA CB 650 R 1.219 23 KAWASAKI Z 900 1.200 24 TRIUMPH TRIDENT 660 1.123 25 KAWASAKI VERSYS 650 1.084 26 KAWASAKI Z 650 1.000 27 BENELLI IMPERIALE 400 973 28 KTM 125 DUKE 943 29 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 843 30 BMW F 900 XR 790

Classifica scooter più venduti del 2021 (Gennaio - Ottobre)

Pos Scooter Unità 1 HONDA SH 125 12.117 2 HONDA SH 350 10.677 3 HONDA SH 150 10.670 4 PIAGGIO LIBERTY 125 6.719 5 KYMCO AGILITY 125 R16 6.584 6 PIAGGIO BEVERLY 300 6.569 7 HONDA X-ADV 750 5.314 8 YAMAHA XMAX 300 4.638 9 YAMAHA TMAX 4.267 10 PIAGGIO MY MOOVER 3.827 11 HONDA FORZA 350/300 3.718 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 3.428 13 PIAGGIO MEDLEY 125 3.034 14 SYM SYMPHONY 125 3.005 15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 2.727 16 PIAGGIO BEVERLY 400 2.655 17 KYMCO PEOPLE S 125 2.627 18 HONDA SH MODE 125 2.143 19 KYMCO AGILITY 300I R16 1.905 20 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS 1.865 21 HONDA FORZA 750 1.840 22 KYMCO PEOPLE S 150 1.806 23 PIAGGIO MEDLEY 150 1.427 24 KYMCO X-TOWN 300 1.281 25 HONDA VISION 110 1.276 26 PEUGEOT TWEET 125 1.175 27 YAMAHA NMAX 125 1.078 28 NIU NGT 1.030 29 KYMCO XCITING 400 S 1.018 30 KYMCO DOWNTOWN 350I 1.007

Pubblicato da Giorgio Sala, 08/11/2021