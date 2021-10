Il mercato delle due ruote non solo torna a registrare risultati in costante crescita e normalizzati rispetto al 2020, ma inizia ad avere anche una rilevanza che il legislatore deve tenere conto. Così ANCMA apre il report del mercato moto/scooter di settembre, che registra un totale di 23.259 veicoli immatricolati (motocicli + ciclomotori): il -10,37% rispetto all’anno scorso e +16% rispetto al 2019. Dopo mesi di boom, il calo dei ciclomotori si attesta del -28,86% (1.627 immatricolazioni), così come gli scooter siglano una prima battuta d’arresto con un -14,79% rispetto al 2020 (12.743 scooter). In positivo, invece, le moto con un +2% rispetto al 2020 e al 2019 (8.889 moto vendute). L'elettrico, invece, chiude con 1.004 veicoli immatricolati; il risultato del -48,11% è ''falsato'' da una commessa dello scorso anno.

LE PAROLE DI ANCMA Paolo Magri, presidente di Ancma, ha dichiarato che: “Con l’andamento positivo del mercato si conferma anche il protagonismo delle due ruote a motore nella mobilità post Covid e questa è una tendenza di cui anche il legislatore deve tenere conto. L’attuale discussione del DDL di conversione in legge del Decreto trasporti in Parlamento, ad esempio, rappresenta auspicabilmente già un’occasione importante per accogliere alcune nostre proposte di revisione del Codice della Strada come, molto concretamente, quella di un maggior riconoscimento della diffusione dei motocicli elettrici, normalizzandone la circolazione su autostrade e tangenziali. Alla luce del valore delle due ruote, l’associazione ha davanti a sé l’inizio di un nuovo e concreto percorso di relazione con le istituzioni e gli stakeholder teso non solo a tutelare nuovi utenti della strada, ma anche ad affermare la rilevanza di un settore industriale e di una filiera trainanti per il Sistema Paese”.

I DATI Da inizio anno al mese di settembre le moto (103.783 unità, +32,07%) più apprezzate dagli italiani sono le naked (40.862 unità, +31,35%) seguite a ruota dalle enduro stradali (39.881 unità, +42,56%) mentre continuano ad occupare il terzo posto le moto da turismo (10.913 unità, +16,28%). Le custom continuano a perdere terreno rispetto alle carenate: nonostante le 3.788 immatricolazioni (+2,99%) vengono superate dalle supersportive con ben 4.888 immatricolazioni e una crescita del +39,34% mentre i motard e trial (2.311 e 940 pezzi) segnano una crescita del +10,68% e +29,48%. Tutti i dati elencati in questo paragrafo sono cumulativi del 2021.

L’analisi continua con la segmentazione del mercato scooter per cilindrata ad setttembre 2021:

Fino a 125 cc : 57.896 unità (+36,72%)

126 – 250 cc : 19.756 unità (+10,89%)

251 – 500 cc : 42.324 unità (+16,06%)

501 – 600 cc : 5.072 unità (-2,57%)

Oltre i 600 cc : 6.940 unità (+82,20%)

Classfica Moto più vendute nel 2021

Pos. Moto Totale 1 BENELLI TRK 502 / 502 X 5.818 2 BMW R 1250 GS 3.586 3 YAMAHA TRACER 9 2.712 4 HONDA AFRICA TWIN 1100 2.564 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE 2.272 6 DUCATI MULTISTRADA V4 / V4 S 2.192 7 MOTO GUZZI V7 2.074 8 KEEWAY RKF 125 2.038 9 YAMAHA TENERE 700 1.970 10 HONDA NC 750 X 1.859

Classifica scooter più venduti nel 2021

Pos. Scooter Totale 1 HONDA SH 125 11.494 2 HONDA SH 350 10.052 3 HONDA SH 150 9.742 4 PIAGGIO LIBERTY 125 6.235 5 KYMCO AGILITY 125 R16 6.204 6 PIAGGIO BEVERLY 300 6.084 7 HONDA X-ADV 750 5.098 8 YAMAHA XMAX 300 4.545 9 YAMAHA TMAX 4.101 10 PIAGGIO 3W DELIVERY 3.824

Pubblicato da Giorgio Sala, 08/10/2021