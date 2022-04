Mercato moto e scooter usati: marzo fa registrare una flessione

FRENA IL MERCATO DELL’USATO La crisi dei chip colpisce anche il mercato delle moto nuove. L’usato vola poiché non arrivano dai concessionari i modelli di ultima generazione. Vero, ma fino a qualche tempo fa. Oggi, e parliamo del mese di marzo, anche le vendite delle moto di seconda mano frenano, ce lo dicono i dati del bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’ACI e ricavata dai comunicati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Analizziamo insieme i numeri. Il mercato di moto e scooter usati in Italia ha chiuso il terzo mese del 2022 in flessione rispetto a marzo 2021. I passaggi di proprietà, al netto delle minivolture, hanno fatto registrare una riduzione dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Quest’anno sono stati registrati 58.018 passaggi legati alle due ruote motorizzate a marzo, contro i 63.049 del 2021. Se prendiamo in considerazione i primi tre mesi del 2022, i passaggi di proprietà complessivi ci mostrano una flessione del 3%, con 139.523 passaggi contro i 143.780 del 2021.

Mercato moto e scooter usati: flessione a marzo 2022DIMINUISCONO ANCHE LE RADIAZIONI Altro segno negativo è registrato nelle radiazioni, che lo scorso marzo hanno evidenziato una riduzione del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. I numeri dicono che sono state effettuate 10.641 radiazioni a marzo 2022 contro le 11.504 del 2021. Dato che torna più o meno in pari se sommiamo i primi tre mesi del 2022, con un +0,6% rispetto al 2021 e cioè 29.238 operazioni rispetto alle 29.056 del 2021. Un segno che le cose stanno cambiando? Il flusso dei modelli nuovi sta tornando alla (quasi) normalità e quelli più recenti riempiono magazzini e saloni dei venditori? Presto per dirlo, un’analisi più dettagliata sarà possibile nella seconda metà dell’anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/04/2022