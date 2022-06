Mercato moto: maggio tiene botta. OK moto e ciclomotori, male gli scooter

Il mercato moto a maggio 2022 tiene botta: bene i ciclomotori, ancora in positivo le moto, mentre gli scooter tirano verso il basso

Il mercato moto di maggio accenna un timido miglioramento rispetto ad aprile scorso, quando si era registrato un -8,9%. La flessione complessiva rispetto allo stesso periodo del 2021 è dello 0,7%, con i ciclomotori che trainano, seguiti dalle moto – anche loro con segno positivo – mentre l'andamento degli scooter tira verso il basso. Vediamo i dati in dettaglio.

POTENZIALE FRENATO “Il mercato mantiene sostanzialmente la vitalità che si è innescata dal 2020, sebbene il suo pieno potenziale sia ancora frenato dalle difficoltà globali di approvvigionamento. A questo si è aggiunto, nelle ultime settimane, anche il distorsivo effetto attesa degli incentivi governativi per l’acquisto di veicoli con motore termico, la cui dotazione è stata tra l’altro esaurita in poche ore all’aperura del 25 maggio scorso”. È quanto ha dichiarato Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

IL MERCATO DI MAGGIO Nel quinto mese dell'anno il mercato – immatricolato + ciclomotori – vede la messa in strada di 38.338 veicoli, corrispondenti a un -0,7% rispetto al maggio 2021. Bene i ciclomotori con +6,3% e 2.067 mezzi registrati, seguono le moto, anche loro con segno +, per 16.336 veicoli targati e un incremento dell'1,3%. Ancora male, invece, gli scooter: per il quarto mese consecutivo registrano un risultato negativo con -3%, pari a 19.935 veicoli venduti.

Honda SH: bene in classifica, sopratutto 125 e 150, ma il segmento scooter soffre (in foto il 350)

IL 2022 I primi 5 mesi dell'anno, nonostante un lieve recupero, registrano una flessione del 2,1% con 131.932 mezzi immessi sul mercato. A trainare sono ancora i ciclomotori, +9,1% per 8.040 mezzi registrati, mentre seguono le moto a +8,7% e 63.019 veicoli targati. Ancora con segno meno gli scooter, che registrano 60.873 veicoli pari a un calo del 12,3%.

VEDI ANCHE

BENE L'ELETTRICO Non segna flessioni, invece, il mercato dei veicoli a batterie, che anzi cresce vigoroso: 1.261 mezzi e +39,1% rispetto allo stesso mese del 2021. Nel 2022 sono 5.610 i veicoli venduti, pari a un incremento del 54,8%. Per questo segmento sono ancora attivi gli incentivi statali, che prevedono contributi fino a un massimo di 3.000 euro senza veicolo da rottamare e fino a 4.000 euro a fronte di una rottamazione di un mezzo con una classificazione ambientale fino a Euro 3.

TRK 502 X: in Cina la presentano rinnovata nei contenuti

TOP 30 MOTO Tutto sostanzialmente al solito posto, con enduro e maxi enduro che dominano la Top 5. Una su tutte la Benelli TRK 502 e 502 X – ha fatto parlare di sé con una nuova versione – che prosegue il suo cammino al vertice. Con 3.356 unità la moto di Pesaro prende margine, anche se si considerano le cifre di BMW R 1250 GS (2° posto) e GS Adventure insieme (6°). Ancora Yamaha Ténéré 700 sul podio, mentre Ducati Multistrada V4 e V4S passano al 4° posto, scavalcando la Honda Africa Twin al 5°.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2022 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 3,356 2 BMW R 1250 GS Enduro 2,016 3 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1,477 4 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1,382 5 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1,350 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1,264 7 MOTO GUZZI V7 Naked 1,204 8 KEEWAY RKF 125 Naked 1,202 9 HONDA CB 500 X Turismo 1,128 10 YAMAHA MT-07 Naked 1,128 11 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1,117 12 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 993 13 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 934 14 YAMAHA TRACER 7 Turismo 886 15 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 878 16 KAWASAKI Z 900 Naked 866 17 HONDA CB 650 R Naked 842 18 YAMAHA MT-09 Naked 788 19 YAMAHA TRACER 9 Turismo 765 20 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 728 21 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 630 22 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 627 23 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 587 24 CF MOTO 650 MT Turismo 573 25 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 550 26 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 526 27 KAWASAKI Z 650 Naked 513 28 BENELLI BN 125 Naked 510 29 APRILIA TUAREG 660 Enduro 491 30 TRIUMPH TRIDENT 660 Sportive 452

Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 SCOOTER Lassù in alto nessuno può nulla: Honda continua a dominare con SH 125 e SH 150, mentre al 3° posto si conferma Kymco Agility 125 R16. A sorprendere è l'ascesa del nuovo Yamaha TMax, ad aprile solo 17°, ma al 4° posto a maggio (qui la prova del maxi scooter di Iwata). Scala al 5° posto Honda ADV 350 mentre, nella gara tra 300 cc, Piaggio Beverly, 6°, supera Honda SH 350.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2022 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5,421 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 3,843 3 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3,531 4 YAMAHA TMAX Scooter 2,782 5 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 2,566 6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 2,561 7 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 2,528 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 2,184 9 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1,894 10 HONDA SH MODE 125 Scooter 1,808 11 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 1,709 12 HONDA X-ADV 750 Scooter 1,603 13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 1,581 14 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 1,546 15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 1,323 16 SYM SYMPHONY 125 Scooter 1,258 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1,052 18 HONDA FORZA 350 Scooter 925 19 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 729 20 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 628 21 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 623 22 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 618 23 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 601 24 SYM JET 14 125 CBS Scooter 545 25 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 521 26 HONDA FORZA 750 Scooter 473 27 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 461 28 PIAGGIO MP3 300 Scooter 451 29 KYMCO DTX 360 Scooter 443 30 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 443 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 CICLOMOTORI Davanti a tutti ancora lui, Piaggio Liberty 50, che mantiene saldamente il comando della classifica ciclomotori. Al 2° posto si confermano le Fantic Enduro e Motard da 50 cc, mentre al 3° posto fa il suo ingresso il brand VMoto Soco con l'elettrico Cux. Al 4° posto troviamo la Beta RR 50 Motard, mentre al 5° arriva un altro motorino elettrico: questa volta è NIU con la serie N.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2022 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 1,713 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 548 3 VMOTO SOCO CUX Scooter 545 4 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 450 5 NIU N - SERIE Scooter 365 6 VENT 50 Plurimarcia 340 7 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 321 8 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 311 9 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 300 10 SYM SYMPHONY 50 Scooter 261 11 APRILIA SXR 50 Scooter 226 12 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 183 13 LIFAN E4 Scooter 168 14 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 165 15 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 145 16 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 102 17 KYMCO AGILITY 50 Scooter 92 18 LIFAN E3 Scooter 89 19 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 85 20 SUR-RON LIGHT BEE Plurimarcia 85 21 NIU M+ Scooter 81 22 SYM MIO 50 4T Scooter 75 23 ASKOLL ES1 Scooter 71 24 SYM CROX Scooter 70 25 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 69 26 MOTRON BREEZY 50 4T Scooter 65 27 SHERCO SM 50R Plurimarcia 54 28 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 54 29 SYM FIDDLE 50 Scooter 49 30 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 46 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 03/06/2022