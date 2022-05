Benelli presenta una nuova TRK 502 X: ecco come cambia

Benelli presenta in Cina la TRK 502 X: cambiano ciclistica, strumentazione e dotazioni rispetto alla "nostra" 2022. Sarà il m.y. 2023?

Benelli mostra, dalla Cina, una nuova TRK 502 X. La moto cambia rispetto alla versione europea – trovate qui la nostra prova – e presenta novità per ciclistica, strumentazione e dotazioni. Scopriamo tutte le differenze.

LE NOVITÀ Se dal punto di vista estetico la TRK 502 X rimane sostanzialmente la stessa – grafiche e colorazioni a parte – dal punto di vista tecnico subisce un aggiornamento su più fronti, a cominciare dalla ciclistica, che vede l'introduzione di un nuovo forcellone in lega di alluminio con bracci asimmetrici: questa modifica comporta un risparmio di 3,6 kg, col peso della enduro stradale Benelli che si ferma a quota 209 kg a secco. I cerchi, sempre da 19'' davanti e da 17'' dietro, sono ora capaci di ospitare pneumatici tubeless – addio alle camere d'aria – e non manca il sensore per monitorare la pressione delle gomme. Qualche novità anche tra elettronica e dotazioni, con l'arrivo di un nuovo display TFT più simile a quello di Leoncino 800 – qui la nostra prova, mentre qui trovate quella della versione Trail – nuovi blocchetti e manopole riscaldabili.

Benelli: in Cina la TRK 502 X si rinnova

LE CONFERME Il noto motore bicilindrico da 499 cc per 48 CV sembra essere confermato al suo posto, nel telaio a traliccio in tubi con piastre in acciaio, accoppiato a forcella a steli rovesciati e ammortizzatore regolabile. Stessa sorte – pare – anche per l'impianto frenante: restano i 2 dischi da 320 mm all'anteriore e il disco posteriore da 260 mm.

MODELLO 2023? Quella presentata da Benelli in Cina è la versione 2022 della TRK 502 X, ma sappiamo benissimo che da noi già esiste un model year '22. Possiamo aspettarci che da noi l'enduro Benelli benefici di questi aggiornamenti nel 2023? Forse, ma EICMA è ancora lontana...

