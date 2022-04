Benelli Leoncino 125 arriva nei concessionari: prezzo e video

In questi giorni non si fa che parlare di Benelli Leoncino. Sì perché Danilo ha provato la 800, ma oggi la Casa di Pesaro annuncia che la nuova 125 è in arrivo nei concessionari. Scopriamo Benelli Leoncino 125 in azione nel video, poi il prezzo.

UNA NUOVA NAKED La prima presa di contatto con Benelli Leoncino 125 era stata a EICMA, quando ve l'abbiamo raccontata in video, ma facciamo un breve riassunto. La più piccola delle Leoncino è equipaggiata con un inedito motore monocilindrico 4T da 125 cc, raffreddato a liquido e con cambio a 6 velocità: la potenza è di 12,8 CV a 9500 giri/min e la coppia di 10 Nm a 8500 giri/min. I consumi dichiarati, invece, sono di appena 2,2 litri per 100 km. Quanto alla ciclistica al tradizionale telaio in tubi d’acciaio sono abbinati una forcella a steli rovesciati da 35 millimetri, mentre al posteriore si trova un forcellone oscillante con monoammortizzatore centrale. Sui cerchi da 17'' con pneumatici 110/80 e 130/70 sono montati rispettivamente un disco flottante da 280 millimetri con pinza a tre pistoncini, mentre al posteriore c'è un disco da 220 mm con pinza flottante a due pistoncini, coadiuvato dal sistema CBS.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Benelli Leoncino 125 è disponibile in tutte le concessionarie Benelli nelle colorazioni

bianco, grigio e verde. Il prezzo? 2.990 Euro franco concessionario.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/04/2022