Benelli: il ritorno di Tornado e TNT? I teaser

Sono apparsi in rete i teaser delle nuove Benelli Tornado 650, 550 e TNT 550: le moto sono davvero in programma? Le indiscrezioni

La prima delle grandi novità Benelli 2022 è stata presentata: si tratta della Leoncino 800, che Danilo ha appena provato. L'attesa più grande è ovviamente per lei, la TRK 800, ma se non fossero finite le novità in quel di Pesaro? Dalla Cina spuntano nomi – e disegni – di alcune moto che portano nomi celebri: si tratta di Tornado e TNT, che potrebbero tornare in una veste diversa.

DA QJMOTOR Tornado 650 e 550 e TNT 550 sarebbero le moto immortalate nei teaser che – secondo fonti cinesi – arriverebbero direttamente dai social media Benelli. Come è stato per la QJ SRT 750, da cui deriva la Benelli TRK 800, anche le nuove Tornado e TNT deriverebbero da modelli che QJMotor realizza per la Cina. La Tornado 650 monterebbe il 4 cilindri di derivazione Benelli – quello della BN600, per intenderci – con qualcosa come 88 CV, un valore interessante per un confronto con Yamaha R7, tanto per citarne una.

Benelli: le bozze delle 2 versioni di TNT 550

ANCHE 550 Tornado e TNT 550, invece, monterebbero un'unità derivata dal motore bicilindrico QJ da 554 cc che equipaggia anche la MV Agusta Lucky Explorer 5.5 e la TRK 502, quindi da circa 47 CV. La Tornado 550 è ovviamente carenata ma con i manubri piuttosto alti e una forma che mi ricorda l'Aprilia RS 660. La TNT 550, invece, sembra apparire in 2 differenti versioni, una naked e una sportiva, con cupolino e carenatura.

IN ITALIA? Trattandosi di moto cinesi è difficile dire se arriveranno in Europa, tanto più che siamo ancora in una fase embroniale. Le ''nuove 600'' – mi riferisco ad Aprilia RS 660 e Yamaha R7 – sembrano aver accolto i favori del pubblico, quindi una Benelli 650 si inserirebbe bene nel contesto. La 550 è un po' a sé, ma con la TRK 502 che ha saputo costruirsi un tale successo, beh, tutto è possibile...

Pubblicato da Michele Perrino, 31/03/2022