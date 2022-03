Benelli: il bicilindrico 300 cresce fino a 400 cc. Ecco la BJ400J

A EICMA abbiamo visto le nuove Leoncino 250 e TRK 251 in versione 2022, con la gamma 302 ormai in pensione per via della stringente normativa Euro 5. E se invece tornasse in vita in una nuova veste? In Cina il bicilindrico 300 è cresciuto fino a 400 cc con la BJ400J. Scopriamo di che si tratta.

CRESCE LA 302 Il motore che fu della gamma 302 in Cina equipaggia la crossover BJ400J – qui in versione moto della polizia – con la cilindrata che sale fino a 400 cc grazie ad alesaggio e corsa rispettivamente a quota 70 x 52 mm e una potenza che sfiorerebbe i 45 CV. Per quanto riguarda la ciclistica la nuova 400 sembra ereditare il telaio a traliccio in acciaio, la forcella a steli rovesciati e l'impianto frenante con doppio disco a margherita della ex gamma 300 (foto sotto).

SEGMENTO 400 Quello delle moto oltre i 300 cc è un segmento che si va popolando sempre più: solo per citare le più famose ci sono le KTM 390 e Husqvarna 401, le Royal Enfield 350 e le nuove Zontes 350. Insomma, anche in Europa una 400 Benelli potrebbe dire la sua...

Pubblicato da Michele Perrino, 23/03/2022