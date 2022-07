Mercato moto: a giugno leggera frenata. Colpa degli incentivi

I problemi che affliggono il settore dell’automotive sono ormai chiari a tutti, i chip sono introvabili, i materiali scarseggiano, i trasporti vanno a rilento e auto e moto faticano ad arrivare nelle concessionarie. Nonostante tutto ciò, il mercato delle due ruote era riuscito a tener botta in questi primi mesi del 2022 ma a giugno arriva la frenata, con il sesto mese dell’anno che si chiude con un -1,8%, un calo lieve rispetto allo stesso periodo del 2021 ma che fa riflettere. La voglia di moto e scooter c’è, ma si fa fatica a soddisfarla. Oltre ai già citati problemi, ANCMA ha anche puntato il dito sul modo in cui sono stati forniti gli incentivi, mal distribuiti, sia a livello quantitativo sia a livello di tempistica, ovvero in un periodo dell’anno in cui il mercato non ha bisogno di “spintarelle”.

LA SOLUZIONE PER ANCMA L’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori si dice inoltre preoccupata per le disposizioni del ddl Concorrenza in tema di polizze fuori CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) per moto, che limiterebbero paradossalmente la concorrenza e farebbero aumentare il costo per assicurare un veicolo. Per il momento le istituzioni non hanno ascoltato i segnali d’allarme dell’associazione e gli aumenti – che si aggiungerebbero a quelli dei carburanti e dei pedaggi – potrebbero causare frenate ancora più brusche. Sul tema incentivi, invece, ANCMA chiede agli organi governativi che questi vengano stanziati solamente per l’acquisto di veicoli elettrici, settore in cui hanno portato beneficio facendo rifiorire l’agonizzante segmento dei ciclomotori.

L'elettrico a giugno vola anche grazie agli incentivi

ANALISI DEL MERCATO Gli scooter perdono il 6,7% e immatricolano 21.144 mezzi, confermando il trend negativo che colpisce questo segmento ormai da febbraio. Anche le moto segnano una flessione, con un -3% e mettono in strada 16.124 veicoli; in controtendenza i ciclomotori, sostenuti anche dal mercato elettrico, che fanno registrare un bel +53,1%, pari a 3.603 veicoli.

DA GENNAIO A OGGI In linea con il dato mensile anche il cumulato annuo, fermo a - 2% rispetto al primo semestre 2021. Segno meno solo per gli scooter, che perdono il 10,9%, pari a 82.021 veicoli immatricolati. Buona invece la performance delle moto, che targano 79.162 mezzi e crescono del 6,1%. Rimane ottimo l'andamento dei ciclomotori, con una crescita del 19,8% e 11.643 veicoli venduti.

LE IMMATRICOLAZIONI PER SEGMENTO Enduro e Naked rimangono le preferite degli italiani, con la cilindrata tra 500 e 700 cc che va per la maggiore. Tra gli scooter le piccole cilindrate dominano in quanto a volumi, ma sono in calo rispetto allo scorso anno, bene invece i maxi scooter, trainati anche dall’arrivo sul mercato di una icona rinnovata come Yamaha T-Max.

LA TOP 30 MOTO

Benelli TRK 502 X ancora leader

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2022 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 4.436 2 BMW R 1250 GS Enduro 2.510 3 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.793 4 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1.680 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.573 6 MOTO GUZZI V7 Naked 1.553 7 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.523 8 KEEWAY RKF 125 Naked 1.514 9 HONDA CB 500 X Turismo 1.368 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.357 11 YAMAHA MT-07 Naked 1.332 12 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.319 13 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.169 14 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.146 15 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.142 16 KAWASAKI Z 900 Naked 1.084 17 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.064 18 HONDA CB 650 R Naked 926 19 YAMAHA MT-09 Naked 894 20 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 874 21 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 828 22 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 802 23 CF MOTO 650 MT Turismo 759 24 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 723 25 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 720 26 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 697 27 VOGE VALICO 500DS Enduro 648 28 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 627 29 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 625 30 BENELLI BN 125 Naked 622

LA TOP 30 SCOOTER

Honda SH 125/150

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Giu 2022 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 6.206 2 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 5.125 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 4.661 4 YAMAHA TMAX Scooter 4.080 5 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 3.192 6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 3.153 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 3.078 8 YAMAHA XMAX 300 Scooter 2.598 9 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.434 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 2.337 11 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.268 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 2.143 13 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 2.049 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.039 15 SYM SYMPHONY 125 Scooter 2.007 16 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.768 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.263 18 HONDA FORZA 350 Scooter 1.091 19 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1.014 20 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 998 21 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 958 22 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 934 23 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 875 24 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 792 25 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 778 26 SYM JET 14 125 CBS Scooter 708 27 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 705 28 PIAGGIO MP3 300 Scooter 674 29 APRILIA SR GT 125 Scooter 650 30 KYMCO PEOPLE ONE 125I ABS E5 Scooter 615