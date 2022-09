Maanboard: l'Honda CMX500 Rebel più bella d'Europa è italiana

È tutta italiana – sarda, per la precisione – la Honda Rebel 500 più bella d'Europa. La moto, realizzata dai ragazzi di Motocicli Audaci, con sede a Cagliari, si chiama Maanboard ed è risultata prima tra le 10 moto esposte sul sito hondacustoms.com. Scopriamo lei e le altre moto andate a podio.

THE WINNER IS La Maanboard si è imposta con con 5.175 voti, 352 in più della seconda, la 5Four Honda Rebel Street e 840 della terza, Lucy. Motocicli Audaci di Cagliari ha preso ispirazione dalle Sand Racers degli anni Trenta e la customizzazione ha i suoi punti di forza nella forcella springer, nelle ruote a raggi da 19'' e nell’impianto di scarico in acciaio completamente ridisegnato con terminale SC-Project. Maanboard è caratterizzata da una verniciatura in blu con tema a foglia dorata che impreziosisce serbatoio e il codino, mentre completano il look i nuovi risers del manubrio e la nuova sella in pelle.

La Rebel Street di Guy Willison si è classificata al 2° posto

IL PODIO È inglese, invece, la seconda classificata: il preparatore britannico Guy Willison è alla sua terza realizzazione ufficiale su base Honda dopo CB1100RS e CB1000R. La sua Rebel Street ha catturato l’attenzione dei visitatori per merito della verniciatura rosso e avorio realizzata da Pro Kustom, ma anche grazie alle belle ruote a raggi, alla coda sportiva e alla tabella portanumero dotata di fori per i piccoli fari. Il concessionario portoghese Honda Garonda chiude il podio con la sua Lucy, in bianco e oro, ispirata alla CB175 della fine degli anni 60.

Lucy, di Honda Garonda, è al 3° posto

LE 10 MIGLIORI REBEL Oltre 8.000 visitatori unici hanno espresso la loro preferenza tra le 10 Rebel customizzate ma, per chi volesse dare un’occhiata alle moto, dalla pagina www.hondacustoms.com, disponibile in formato multilingue, si possono ancora scaricare gli sfondi o condividere sui social media le moto preferite.

Pubblicato da Michele Perrino, 01/09/2022