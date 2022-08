Honda Africa Twin 2023, nuovi colori per Adventure Sports e base

Cambiano le colorazioni per la best seller Honda Africa Twin 2023, anche in versione Adventure Sports. Foto e dettagli

La best seller della Casa dell’Ala Dorata, la Africa Twin, non beneficerà di aggiornamenti tecnici nel 2023, ma avrà nuove grafiche e colorazioni da sfoggiare, sia in versione “base”, sia nella più accessoriata Adventure Sports. Ecco come sono.

Nuovi colori Honda Africa Twin 2023, standard Grand Prix Red

LA BASE Per la versione standard di Africa Twin, con sospensioni meccaniche, la colorazione Grand Prix Red ispirata al mondo delle competizioni viene confermata. Viene aggiornata e resa più “sobria” la colorazione nera Mat Ballistic Black Metallic, ora con telaietto reggisella nero anziché rosso e grafiche grigie più chiare; per finire, è inedita la Tricolour Glint Wave Blue Metallic, con il blu più predominante su cupolino e parafango

ADVENTURE SPORTS Per la top di gamma Adventure Sports le colorazioni disponibili saranno “solamente” due: l’immancabile Tricolour, confermata per il 2023, ci sarà la Mat Iridium Gray Metallic, caratterizzata dall’accostamento di dettagli in diverse tonalità di nero.