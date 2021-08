NUOVE AFRICA TWIN 2022 Dal suo ritorno sul mercato, la Honda Africa Twin ha conquistato un posto di riguardo nel cuore degli appassionati del motociclismo all’avventura. Per il 2022, sia la versione standard CRF1000L, sia la Adventure Sports, beneficeranno di aggiornamenti grafici e funzionali. Ecco quali.

Il giusto mix tra prestazioni e sfruttabilità e quell’aria avventurosa in grado di conquistare anche un “duro vero” come Brabec (qui sotto trovate un suo video mentre guida la maxi enduro dell’Ala), ecco il segreto del successo della Honda Africa Twin. Rispetto al modello che sostituisce non ci sono stravolgimenti – non necessari, tra l’altro – ma nuove grafiche e qualche miglioria a livello pratico. La nuova grafica “Big Logo” da ancor più aggressività alla versione standard, mentre di serie arriva ora il portapacchi in alluminio (prima disponibile come optional). Oltre a questo, Honda ha messo a punto nuove logiche di funzionamento per la sua trasmissione DCT, ci sono infatti nuove impostazioni il rilascio delle frizioni nelle prime due marce, per rendere ancora più controllabili sia le partenze da fermo che le fasi di guida a bassa velocità.

Per l’avventura a lungo raggio, grazie al serbatoio da oltre 24 litri, Honda ha affiancato da qualche anno alla versione standard quella Adventure Sports. Stessa base tecnica, con motore bicilindrico parallelo fronte marcia da 102 CV e 105 Nm di coppia massima – disponibile con trasmissione DCT, anche in questo caso aggiornata – ma dotazione più ricca. Ci sono infatti sospensioni semi attive, luci cornering e parabrezza regolabile su 5 posizioni, proprio quest’ultimo è l’aggiornamento principale del model year 2022. Per migliorare la visuale di chi non è altissimo, il parabrezza è stato ribassato. Anche sulla versione “a lungo raggio” arriva una nuova grafica denominata “Cracked Terrain”.