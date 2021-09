Anticipazioni moto 2022

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci sull'arrivo di una nuova Transalp – la XL750L –, pare Honda abbia in mente di dare nuova vita a un altro grande mito, la Hornet. La naked di media cilindrata, una volta disponibile in versione da 600 e 900 cc, potrebbe tornare in una cilindrata di mezzo, sfruttando proprio il motore della futura Transalp...

La CB650R ha sostituito la Hornet nel listino Honda, almeno fino a oggi...

IL RITORNO La Hornet 600 ha dato addio al listino Honda nel 2013, ma potrebbe tornare. Pare infatti che la Casa di Tokio abbia nuovamente registrato il nome e secondo indiscrezioni potrebbe sfruttare il lancio della nuova Transalp 750. Se equipaggiata col motore bicilindrico da 755 cc entrerebbe a gamba tesa tra le 4 in linea di casa Honda, come la sportiveggiante CB650R – qui la mia prova – che l'ha sostituita nel listino dal 2014.

IL SEGMENTO Se così fosse la nuova Hornet andrebbe a popolare un segmento molto vivace, colmo di bicilindriche come la Suzuki SV650, l'Aprilia Tuono 660, la Yamaha MT-07 o la Kawasaki Z650, lasciando la CB650R al pubblico più sportivo e amante dei 4 cilindri. Per saperne di più, tuttavia, dovremo aspettare con ogni probabilità Eicma...

Pubblicato da Michele Perrino, 17/09/2021