Novità moto

Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti, Honda starebbe lavorando ad una versione SP2 per vincere in SBK. La vedremo a EICMA?

I proclami, l’HRC, nuovi piloti di punta, un team ufficiale, tutto faceva presagire ad un risultato ben diverso da quello che, ad oggi, Honda sta ottenendo nel Mondiale SBK con la sua CBR1000RR-R Fireblade SP. Gli investimenti della Casa dell’Ala sono stati ingenti, ma potrebbe non essere finita qui. In questo periodo si stanno facendo sempre più insistenti le voci sull’arrivo di un modello ancor più performante per puntare veramente al titolo: una Honda CBR1000RR-R SP2.

Honda CBR 1000 RR-R Fireblade 2020: in azione a Losail

MANCANZA D’EQUILIBRIO Che la nuova “Blade” fosse un oggetto estremo lo si era capito fin dalla sua prima presa di contatto (qui il link alla prova), una moto estremamente efficace ma al contempo difficile da portare al limite. Nonostante le moto da competizione siano ben diverse da quelle di serie, i problemi sono stati riscontrati anche dai piloti di punta del team, Alvaro Bautista e Leon Haslam, entrambi in difficoltà a trovare l’equilibrio giusto, con conseguenti cadute rovinose in prova e gara quando c’era da guidare “al limite”. Questione di ciclistica più che di motore, guarda caso uno dei problemi riscontrati anche da Ducati con la sua Panigale V4.

OPERAZIONE IN STILE “V4R” Proprio da Borgo Panigale potrebbe arrivare la soluzione, con una versione “Omologation Special” in stile V4 R, ciò permetterebbe di mettere mano al telaio e alle geometrie senza mandare in pensione una moto relativamente giovane. Il motore, invece, non dovrebbe essere un problema, dato che di serie la CBR1000RR-R è tra le più potenti con i suoi 217 CV.

Honda CBR 1000 RR-R in pista

IL PARADOSSO DELLE COMPETIZIONI Il nuovo modello potrebbe essere una delle punte di diamante della casa nipponica presenti sullo stand di EICMA 2021, affiancata dalla probabile Transalp e dalle rinnovate Africa Twin. Detto ciò vi lascio con una riflessione: Ducati ha dovuto affinare con il tempo la sua V4 R per renderla competitiva – il suo apice con Bautista in sella che tornerà il prossimo anno – BMW ha dovuto vitaminizzare la sua S 1000 RR dando vita alla M 1000 RR, ma il titolo quest’anno se lo giocheranno Rea e Razgatlioglu, due piloti che guidano le moto meno potenti (sulla carta) e più equilibrate della griglia di partenza.

Listino Honda CBR1000RR-R

Allestimento CV / Kw Prezzo CBR1000RR-R Fireblade 218 / 160 22.990 € CBR1000RR-R Fireblade SP 218 / 160 26.990 €