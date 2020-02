Primo contatto

SOLO UNO SCOPO Scordatevi delle CBR del passato, la nuova Honda CBR 1000 RR-R non ha nulla a che vedere con loro. Siamo davanti al classico esempio di ''il fine giustifica i mezzi', la Fireblade 2020 smette di essere figlia del compromesso tra strada e pista e si trasforma quasi in una moto racing con targa e fanali. L'obbiettivo, manco a dirlo, è l'assalto al titolo della WSBK detenuto dalla Kawasaki di Jonny Rea e a quello di sportiva più venduta, in possesso della Ducati Panigale V4.



SEMPRE HONDA Il DNA, però, tranne che nei film di fantascienza, difficilmente lo puoi cambiare. Honda continua a pensare che una moto facile da guidare sia anche facile da portare al limite, cosa che anno capito anche a Borgo Panigale tra l’altro, rendendo la loro rossa più facile. Il mix tra bilanciamento, maneggevolezza e stabilità ora, raggiungerà la sua massima espressione tra i cordoli, sacrificando quella facilità tipica su strada segreto del suo successo nell'epoca d'oro delle supersportive.





ZAMPINO HRC Dietro ai numeri strabilianti della scheda tecnica che probabilmente, se state leggendo, avrete già imparato a memoria, c'è lo zampino di HRC, la sezione racing della Casa dell'Ala Dorata. Gli stessi ingegneri che han dato vita alla moto di Marquez si sono riuniti per realizzare il 4 cilindri in linea più potente sul mercato con i suoi 217,5 CV a 14.500 giri/min e 113 Nm di coppia a 12.500 giri/Min.



COME LA MOTOGP Cifre raggiunte grazie al know how sviluppato in anni di MotoGP, con una piccola parentesi per la versione stradale della RC213V, la RC213V-S. In comune con il prototipo omologato la nuova Fireblade ha molti componenti interni del motore come le bielle, i pistoni, i materiali degli alberi a camme, la forma dei corpi farfalla ti e perfino i trattamenti superficiali per ridurre gli attriti.

QUI ELETTRONICA Con un così repentino aumento delle prestazioni è stato necessario anche un miglioramento del pacchetto elettronico, per trasformare ogni cavallo erogato in metri percorsi su asfalto. Sulla nuova CBR1000RR-R 2020 il sistema TBW (Throttle By Wire) è stato ottimizzatp per garantire una risposta più rapida a tutte le parzializzazioni intermedie, risolvendo anche quel fastidioso effetto on-off che affliggeva la “Blade” del 2018. Questo sistema permette di scegliere tra tre mappature preimpostate più due personalizzabili dove si può intervenire sulla potenza (5 livelli dove 1 rappresenta la potenza massima), sul freno motore (EB, engine brake) e sul controllo dell’impennata (W su tre livelli). Non mancano ovviamente il Traction Control – su 9 livelli o disinseribile e l’ABS di tipo cornering con una specifica taratura racing, entrambi possibili grazie alla piattaforma inerziale a 6 assi Bosch.



NUOVO SCHELETRO Posso affermare, senza paura di essere smentito, che il fulcro del progetto Fireblade 2020 sia proprio il motore. Date le dimensioni più compatte, gli ingegneri nipponici hanno riprogettato profondamente il telaio – un doppia trave in alluminio – modificandone le quote ciclistiche e le rigidezze, al fine di migliorare la stabilità della CBR. La rigidità verticale e quella torsionale sono aumentate rispettivamente del 18% e del 9%, mentre la rigidità orizzontale è stata ridotta dell'11%, il tutto finalizzato a produrre i massimi livelli di sensibilità. L'interasse misura ora 1.455 mm, con inclinazione del cannotto di sterzo pari a 24° e avancorsa di 102 mm (rispetto ai precedenti 1.405 mm, 23° e 96 mm). Cambia anche la distribuzione dei pesi sulla Honda CBR 1000 RR-R Fireblade: il baricentro è ora più alto, ciò permette di compensare la perdita di agilità dovuta all’aumento dell’interasse ottenuto anche a causa dell’aumento della lunghezza del forcellone, anch’esso in alluminio. E parlando di pesi, quello in ordine di marcia della nuova CBR 1000 RR-R Fireblade è di 201 kg.

CICLISTICA TOP Di pari passo con le modifiche al telaio, arrivano anche aggiornamenti per quanto riguarda il pacchetto ciclistico. Le sospensioni, Showa sulla base, Öhlins sulla SP protagonista della prova, hanno una maggior lunghezza per consentire a chi farà un uso pistaiolo di poter “giocare” più facilmente con le geometrie. All’anteriore, sulla versione standard troviamo una forcella BPF da 43 mm pressurizzata, al posteriore il nuovo mono Showa Balance Free Rear Cushion-Light (BFRC-L) totalmente regolabile. La SP, invece, sfoggia una forcella NPX da 43 mm accoppiata al mono TTX-36 con funzione semi attiva Smart EC 2.0. Le differenze tra le due versioni continuano anche nell’impianto frenante: nuove pinze radiali Nissin a quattro pistoncini (che offrono maggiore rigidità con un peso ridotto) sulla base, Brembo Stylema sulla SP, per entrambe ci sono dischi di 330 mm (+10 mm rispetto al precedente modello) da 5 mm di spessore (+0,5 mm). La maggiore potenza frenante e la migliore dissipazione del calore sono un indubbio vantaggio nella guida in circuito. La pinza freno posteriore Brembo è la stessa montata sulla RC213V-S. Altra grande novità è il passaggio a uno pneumatico posteriore da 200, diminuendo al minimo la variazione della geometria della ciclistica nel passaggio dalle gomme stradali a quelle in mescola, tradizionale la misura dello pneumatico anteriore.

DESIGN FUNZIONALE Fino ad ora non vi avevo ancora parlato dell’estetica della nuova Honda CBR 1000 RR-R Fireblade. Beh che dire… Kuriki San, capo progetto del design , ha svolto davvero un ottimo lavoro. La CBR 2020 non solo è dannatamente bella, ma è altrettanto efficiente. Ogni soluzione stilistica nasce da un fitto e proficuo confronto tra designer e ingegneri, stile applicato alla performance. Sono un chiaro esempio le appendici aerodinamiche ai lati della carena (chiamatele alette se preferite) che sono ben integrate nella sagoma generale della moto. Lo studio aerodinamico ha portato la nuova CBR al vertice della categoria in quanto a efficienza aerodinamica, con un Cx (coefficiente di resistenza aerodinamica) pari a 0,270 in configurazione racing (senza targa e specchi) e pilota a bordo. Le alette migliorano la stabilità in accelerazione e in frenata mentre vari accorgimenti apportati a cupolino e parafanghi riducono la resistenza nella discesa in piega e quando si va alla ricerca della velocità massima.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Se la CBR vi ha fatto sognare a EICMA il vostro sogno potrebbe presto diventare realtà. Quanto presto? Febbraio 2020. Il prezzo di listino, rispetto ai precedenti modelli, è lievitato sensibilmente, ma è il prezzo da pagare se si vuol entrare nell’elite del mondo delle race replica: 22.990 euro per la versione standard, 26.990 euro per la SP. Curiosi di sapere come va? Proseguite dopo la gallery!