Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle voci sul ritorno di una Honda Transalp XL750L e oggi torniamo a parlare della casa di Tokio per un'altra moto con gomma tassellata: mi riferisco alla CRF190L, una mini Africa Twin che è stata presentata in Cina.

MAXI E MINI Se la CRF1100L – vale a dire l'Africa Twin – in versione 2022 è già sbarcata in Europa, la piccola CRF190L pare per il momento confinata in Asia. La mini maxienduro monta un semplice motore monocilindrico raffreddato ad aria capace di 16 CV e 15 Nm, mentre per la ciclistica si affida a una forcella a steli tradizionali e a un monoammortizzatore, con l'impianto frenante composto da un disco all'anteriore e da un tamburo al posteriore.

PRONTA PER IL FUORISTRADA Alla dotazione certamente non sbalorditiva, però, la piccola CRF190L abbina numeri da... amante del fuoristrada. Tanto per cominciare l'altezza da terra, di 241 mm, così come l'escursione delle sospensioni, di 180 mm. Con un peso in ordine di marcia di 145 kg, poi, promette facilità a maneggevolezza. La sella, a quota 830 mm, non dovrebbe preoccupare i meno alti. Per chi volesse davvero una mini Africa Twin, poi, c'è la spettacolare Honda Z50J Monkey Baja Africa...