Moto da collezione

A pochi giorni dalla presentazione delle nuove Honda Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports, aggiornate alla versione 2022, torniamo a parlare della mitica maxienduro Honda. Anche se, a dire il vero, di maxi in questo caso c'è davvero poco, anzi, proprio di una mini si tratta: la Z50J Monkey Baja Africa, vale a dire la fedele riproduzione della mitica Africa Twin in miniatura.

IL KIT Sotto i vestiti da moto dakariana c'è la Monkey 50 – oggi cresciuta a 125 cc prendendo in prestito il motore della Grom – vale a dire la prima versione da 50 cc della mini moto Honda, nata nel 1961 per l'impiego in un parco divertimenti in Giappone. Ma come si trasforma una piccola Monkey in una maxienduro? Naturalmente attraverso un kit realizzato ad hoc, tributo alle 4 vittorie consecutive, dal 1986 al 1989, della – vera – Africa Twin alla Parigi-Dakar. Il kit, costituito da un unico pezzo che forma il finto serbatoio, la sella e il codone, oltre che da un parafango e una piastra di protezione, fu costruito per il solo mercato giapponese nel 1992 ed è una rarità.

VEDI ANCHE

La Honda Z50J Monkey Baja Africa, la copia in miniatura dell'Africa Twin

AFRICA TWIN (ANCHE NEL PREZZO) Ecco che la Honda Z50J Baja Africa è davvero una (mini) replica della prima Africa Twin, anche nel prezzo. Sì perché vista la rarità del kit è ricercata come pezzo da collezione, tanto che alla prossima asta Bonhams è proposta con un prezzo di 17-20.000 euro. Hai capito la mini moto!