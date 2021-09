Novità moto

Dopo aver mostrato le nuove Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports 2022, Honda passa ai modelli della gamma CB500. Ecco come cambiano CB500F, CB500X e CBR500R model year 2022.

Le novità delle Honda CB500F, CB500X e CBR500R sono quasi tutte nella parte anteriore

Le modifiche più rilevanti di CB500F, CB500X e CBR500R 2022 riguardano la ciclistica. Arrivano infatti una nuova forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 41 mm già vista sulla CB650R 2021, un nuovo setup del mono posteriore, cerchi più leggeri in alluminio a razze sdoppiate – sulla 500X solo l'anteriore è stato ridisegnato – e doppi dischi anteriori da 296 mm con – per la naked e la sportiva – pinze ad attacco radiale Nissin a 2 pistoncini. Novità anche per quanto riguarda il forcellone, ridisegnato. Invariato il peso delle moto col pieno – 189 kg per la CB500F, 192 kg per la CBR500R e 199 kg per la CB500X – ma c'è una diversa distribuzione dei pesi, con tutte e tre le Honda leggermente più caricate sull'avantreno.

Honda CB500F, CB500X e CBR500R 2022: nuove mappe motore e radiatore

Il bicilindrico parallelo a 8 valvole da 471 cc di CB500F, CB500X e CBR500R non riceve aggiornamenti diretti, ma beneficia di un nuovo radiatore più leggero e di nuove mappature dell'iniezione che lo rendono, a detta di Honda, più vivace. Invariate, dunque, potenza e coppia: 48 CV a 8.600 giri/min e 43 Nm a 6.500 giri/min, così da poter rientrare all'interno dei limiti della patente A2.

Le nuove Honda CB500F, CB500X e CBR500R 2022 sono disponibili in Italia nelle seguenti colorazioni:

CB500F

Matt Axis Grey Metallic

Pearl Smokey Gray

Honda CB500F 2022

CB500X

Grand Prix Red

Matt Gunpowder Black Metallic

Pearl Organic Green

Honda CB500X 2022

CBR500R

Grand Prix Red

Matt Gunpower Black Metallic

Honda CBR500R 2022

Sulle Honda 500 m.y. 2022 è stato anche aggiornato il comparto luci, col nuovo faro anteriore a LED ora più potente, mentre su CB500F e CB500X gli indicatori di direzione hanno anche funzione di luci di posizione.

La Honda CB500F 2022

La Honda CB500X 2022

La Honda CBR500R 2022