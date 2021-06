La Monkey 125 è una piccola, grande moto. C'è perfino chi ha pensato di fare il giro del mondo con l'iconica mini Honda – il portoghese André Sousa – e al nostro Emanuele, tanto è bella e piacevole da guidare, gli è venuta la... scimmia durante la prova su strada. Ora, però, la Monkey si rinnova, con l'arrivo di nuovi motore, cambio e ammortizzatori posteriori.

Il cuore della Monkey è un nuovo monocilindrico 2 valvole da 125 cc raffreddato ad aria derivato dalla MSX 125 Grom 2021. La potenza è di 9,4 CV a 6.750 giri, mentre la coppia massima è di 11 Nm a 5.500 giri/min. Nuovo anche il cambio a 5 rapporti – prima le marce erano 4 – che permette alla Monkey di raggiungere una velocità massima di 91 km/h, con accelerazioni più vivaci e una velocità di crociera più... rilassata. Nuovi anche il deviatore di flusso, il condotto d’aspirazione e il tubo di raccordo rivisitati, così come il catalizzatore, più piccolo, che migliora le prestazioni e rispetta al contempo gli stringenti parametri Euro 5. La lunghezza dello scarico è stata rivista seguendo le modifiche del sistema di aspirazione, mentre il silenziatore passa da tre camere a un design a camera singola, regalando un sound caratteristico. I consumi sono dichiarati in 66,7 km/litro, mentre il serbatoio ha una capacità di 5,6 litri.

Il telaio della Monkey 125 è un monotrave superiore in acciaio, mentre il forcellone, realizzato in tubi di sezione ovale, richiama il design tondeggiante che caratterizza l'intera linea della moto. La forcella rovesciata con escursione di 100 mm presenta una finitura in Alumite ed è abbinata al doppio ammortizzatore posteriore con nuove molle a doppio stadio e tamponi in gomma, per un maggiore comfort anche su strade sconnesse. L'impianto frenante si caratterizza per la presenza di un disco da 220 mm con pinza a due pistoncini davanti e di uno da 190 mm con pinza a singolo pistoncino dietro. Il sistema ABS, gestito dall'IMU, è presente sulla ruota anteriore, mentre al posteriore la centralina si occupa di gestire il sollevamento della ruota posteriore durante le frenate più intense. Le dimensioni della Monkey rappresentano certamente uno dei suoi punti di forza: un interasse di soli 1.145 mm, con inclinazione del cannotto di sterzo di 25° e avancorsa di 82 mm, per un raggio di sterzata di appena 1,9 m. Il peso col pieno di appena 104 kg – 3 kg in meno della versione precedente – e l'altezza della sella a quota 775 mm da terra promettono facilità davvero a tutti.

La strumentazione digitale LCD della Monkey 125 ammicca lampeggiando simpaticamente quanto si gira la chiave su On, e prevede tachimetro, contachilometri con due parziali e l'indicatore del livello del carburante. Tutte le luci sono a LED. La chiave di contatto, invece, è dotata di un tasto che fa lampeggiare le luci per facilitarne l'individuazione nei parcheggi affollati. Il sistema ABS a un canale basato sulla piattaforma inerziale IMU è attivo sulla ruota anteriore, mentre previene il sollevamento della ruota posteriore nelle frenate più violente.

La nuova Honda Monkey 125 2022 è disponibile in Italia in 3 colorazioni: Banana Yellow, Pearl Nebula Red e Pearl Glittering Blue. Il prezzo della nuova Monkey 125 non è stato ancora divulgato, tuttavia sembra logico immaginare che non si discosti molto dai 4.190 euro franco concessionario del modello precedente.