Questo Honda RS150R – scooter in vendita nei mercati orientali – è stato letteralmente trasformato in una RC213V da MotoGP come quella di Marc Marquez. Le modifiche allo scooter, realizzate dai ragazzi malesi di GTB – Geng Tayer Besar – vanno ben oltre il semplice design replica della Honda Repsol...

MOTO O SCOOTER? L'RS150R vanta il forcellone monobraccio di una Honda VFR800 ma anche cerchi, pneumatici e dischi freno – questi ultimi Brembo – da moto. Le sospensioni, completamente regolabili, sono marchiate Ohlins, anche se potrebbe trattarsi solo di un adesivo... Mentre non mancano le alette aerodinamiche sulla carenatura, come vuole ormai la tradizione delle superbike.

IL CUORE Il motore da 149 cc dell'RS non va oltre i 15 CV, mentre il telaio è stato lasciato intatto per non avere problemi... con le autorità, anche se, con un design così appariscente, è difficile passare inosservati... In molti si chiederanno quale possa essere il costo di cotante modifiche: sebbene non sia dato sapere quale sia il prezzo di questa trasformazione, Rudy Norman di GTB ha affermato che ''I lavori su commissione hanno un prezzo che orientativamente varia dai 2 ai 10.000 euro. L'unico limite è il cielo''. Portate la vostra idea e un bel gruzzolo: il vostro scooter si trasformerà in qualunque cosa desideriate.