RECUPERO ACCELERATO Contro ogni previsione, Marc Marquez sta accorciando i tempi di recupero dalla terza operazione al braccio destro infortunato a Jerez nello scorso mese di luglio e punta dritto al rientro nella MotoGP già per l'appuntamento d'apertura della stagione 2021, il GP Qatar in programma sul circuito di Losail nell'ultimo weekend di marzo. 10 giorni appena, un intervallo brevissimo, ma che potrebbe essere sufficiente a questo Superman spagnolo. Dopo aver ricevuto il via libera dai medici per intensificare il programma di allenamento, il numero 93 ha pubblicato un video in cui lo si vedeva allenarsi in sella a una minimoto non più tardi di tre giorni fa. Oggi, invece, ha fatto un notevole passo in avanti verso il ritorno alle competizioni.

TEST IMPORTANTE Il team Honda HRC, infatti, ha pubblicato un paio di video che mostrano lo spagnolo impegnato in un test privato sul Circuit de Catalunya di Barcellona. Il sei volte campione del mondo è in sella a una RC213V-S, la versione stradale derivata dal prototipo utilizzato nel Motomondiale. Dunque una moto meno potente rispetto a quella utilizzata in MotoGP, ma sufficiente per fare un ulteriore passo in avanti nella verifica delle sue condizioni fisiche. Ricordiamo che Marquez non corre una gara da quando si ruppe l'omero nel GP Spagna della passata stagione.

Taking the Honda RC213V-S for a spin. 🏍@marcmarquez93's recovery continues. pic.twitter.com/dLe41sxcII — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) March 16, 2021

OBBIETTIVO QATAR Un lungo calvario quello vissuto dallo spagnolo, complice l'eccessiva fretta nel cercare il rientro subito dopo l'infortunio e un primo intervento chirurgico risultato decisamente disastroso. Al momento Marquez è stato inserito nell'elenco provvisorio dei partecipanti al GP Qatar, con il pilota di riserva Stefan Bradl che rimane pronto ad affiancare l'altro titolo Pol Espargaro. L'esito del test odierno potrebbe avere un peso determinante sulla decisione di partecipare o meno alla prima gara del campionato 2021.