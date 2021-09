Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 andrà in scena l'Honda Africa Twin Tour, alla scoperta dei passi (asfaltati e sterrati) dell'appennino tosco-romagnolo con la Honda Africa Twin 1100 da poco aggiornata con il m.y. 2022.

PERCORSO Si partirà da Treré (Faenza) venerdì 1 ottobre 2021, per un primo tour di 300 km attraverso i passi Sambuca, Della Colla e Muraglione, che verranno collegati da strade secondarie asfaltate e di sterrato facile. In questo modo non solo si potrà godere di tutto quello che offre la zona - paesaggi, natura, storia e cibo - ma soprattutto delle doti on-off della Honda Africa Twin 1100. Il secondo tour partirà sabato 2 ottobre 2021, che attraverseranno i passi Carnaio, Crose a Mori e Carnevale, con due tratti sterrati che riporteranno i partecipanti a Faenza. Domenica, il gran finale: dalle colline imolesi si passa verso la Valle del Santerno, fino ad arrivare al suggestivo circuito di Imola. Presso l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari si farà un giro in parata alle ore 13,00. La giornata proseguirà verso l'agriturismo Poggio Pollino per il pranzo finale.

A CHI È DEDICATO Possono partecipare tutti i possessori di Africa Twin 1000 e 1100, quindi dal 2016 in poi, ma anche i possessori di moto on/off della gamma Honda (es. CB500X) previa verifica della disponibilità. Per chi invece non ha una Africa Twin... può noleggiarla. Il tour leader sarà Carlo Morini, istruttore della True Adventure Offroad Academy. Ci sarà un furgone di supporto per il trasporto dei bagagli, oltre che ad una moto di scorta.

QUANTO COSTA La quota per ogni partecipante è di 890 euro, che sale a 1.190 con la moto a noleggio. La coppia, su una stessa moto, pagherà invece 1.490 euro, che sale a 1.790 euro con la moto a noleggio. Tutti i pernotti, i pranzi, le cene e le visite organizzate sono incluse nel prezzo. Per la prenotazione, basta cliccare su questo link.

Per maggiori informazioni, invece, cliccate qui oppure inviate una mail a info@trueadventureoffroadacademy.com

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/09/2021